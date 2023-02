„Let’s Dance“-Juroren Llambi und González heute beim ARD-Quiz

Anzeige

Joachim Llambi und Jorge González treten heute noch vor dem „Let’s Dance“-Staffelstart auf RTL im „Quizduell-Olymp“ der ARD auf.

Anzeige

Punkte verteilen, das können Joachim Llambi und Jorge González. Doch können sie selbst auch welche einheimsen? Das wollen die „Let’s Dance“ -Juroren heute im Quiz-Wettstreit mit dem Olymp beweisen. Zu sehen ist das „Quizduell-Olymp“ heute, den 17. Februar, um 18.50 Uhr im Ersten.

Werbung für „Let’s Dance“ bei der ARD?

Auffällig ist jedoch, dass im Anschluss an das ARD-Quizduell heute gleichsam auf RTL um 20.15 Uhr die 16. Staffel „Let’s Dance“ an den Start geht, eben mit Llambi und González in der Jury. Rühren die beiden etwa auf dem Rücken der ARD die Werbetrommel für RTL? Das wäre tatsächlich ungewöhnlich und lässt einige Spekulationen darüber offen, ob in Zukunft derartiges Crossover-Marketing zwischen den Öffentlich Rechtlichen und den privaten TV-Sendern öfter zu erwarten ist.

ARD-Quiz zum Mitspielen

In der heutigen ARD-Quizsendung wird der „Quizduell-Olymp“ erneut von Marie-Louise Finck, Rechtsreferendarin aus Kiel („Quizkönigin“), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover („Quiz-Ass“) und Prof. Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär („Professor Quiz“), vertreten.

Es kann auch in der ARD Quiz App mitgespielt werden. Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

Bildquelle: Let’s Dance 2023 (2): ARD