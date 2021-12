Letzte „heute-Show“ des Jahres enthüllt „Goldenen Vollpfosten“

Anzeige

Verleihung des „Goldenen Vollpfostens 2021“: In zwei Tagen, am Freitag, 17. Dezember 2021, 22.15 Uhr, steht der 45-minütige „heute-show“-Jahresrückblick auf dem ZDF-Programm.

Oliver Welke blickt auf die Ereignisse eines spannenden Jahres, das mit einer neuen US-Administration startete und mit einer neuen Bundesregierung endet. Zur Verleihung des „Goldenen Vollpfosten 2021“ erwartet er in der „heute-Show“ diesmal Birte Schneider (Christine Prayon), Valerie Niehaus, Gernot Hassknecht (Hans-Joachim Heist), Ulrich von Heesen (Dietrich Hollinderbäumer), Claus von Wagner und Friedemann Weise. Gesucht werden dabei die Nachfolger von 3-Tage-Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP, Thüringen), die staatliche Finanzaufsicht Bafin (Wirecard-Verstrickungen) oder „Schweinepriester“ Clemens Tönnies.

„heute-Show“ verleiht wieder „Goldenen Vollpfosten“

Direkt im Anschluss folgt um 23 Uhr dann „Der satirische Jahresrückblick“ im ZDF. Werner Doyé und Andreas Wiemers lassen 2021 rückwärtslaufen. Dabei entdecken sie Höhepunkte des menschlichen Zusammenlebens, wie man sie in solcher Schönheit noch nie gesehen hat. In der ZDF-Mediathek ist der „heute show“-Jahresrückblick am Freitag, 17. Dezember 2021, ab 10 Uhr, und „Der satirische Jahresrückblick“ ab 8.00 Uhr verfügbar.

Kemmerich, Bafin und Tönnies warten auf Ablösung

Zwei weitere satirisch-kabarettistische Jahresrückblicke hat zudem noch 3sat im Programm: am Donnerstag, 30. Dezember 2021, 20.15 Uhr, „Urban Priol: TILT 2021 – der Jahresrückblick“ und direkt im Anschluss um 21.45 Uhr „Pufpaffs Happy Hour – Best of 2021“.

Da am nächsten Freitag Heiligabend und die Woche darauf Silvester ist, stellt die „heute-Show“-Ausgabe diesen Freitag gleichzeitig den Jahresabschluss dar. Am Silvesterabend, ab 19.25 Uhr, blicken die Welke-Kollegen Fabian Köster und Lutz van der Horst auf ihre skurrilsten Momente aus 2021 – beim Comedy-Jahresrückblick „Deckel drauf – 2021“.