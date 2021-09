Letztes TV-Triell vor der Wahl: So läuft das Finale am Wochenende

Anzeige

Auf den Privatsendern läuft am Wochenende das letzte große TV-Triell zwischen Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz.

Das Mittel gegen Standard-Politikersprech? „Nachfragen, nachfragen, nachfragen.“ Zwei Frauen als Moderatorinnen? „Wir sind in erster Linie gestandene Journalistinnen.“ Die Auftaktfrage? „Das wäre fast schon fahrlässig und langweilig, sie hier zu verraten.“ ProSieben-Moderatorin Linda Zervakis („Zervakis & Opdenhövel. Live.“) und Sat.1-Moderatorin Claudia von Brauchitsch („akte.“) laden zum finalen TV-Triell 6,5 Tage vor der Bundestagswahl. Die drei Kanzlerkandidat:innen Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Armin Laschet (CDU/CSU) und Olaf Scholz (SPD) stellen sich live auf ProSieben, in SAT.1 und bei Kabel Eins am Sonntag, 19. September 2021, um 20:15 Uhr den Fragen des Moderatorinnen-Duos.

Im Anschluss diskutiert ab 21:45 Uhr Moderator Daniel Boschmann in „Das TV-Triell. Die Analyse“ in SAT.1 live den letzten direkten TV-Schlagabtausch von Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz. Studiogäste sind Journalist Jenke von Wilmsdorff, Autorin Düzen Tekkal, Politikberater Julius van der Laar, Moderatorin Marlene Lufen und Journalist Jan Fleischhauer.

Neben den TV-Sendern ProSieben, SAT.1 und Kabel Eins zeigen www.prosieben.de, www.sat1.de und www.kabeleins.de sowie der YouTube-Channel von „Galileo“ (rund drei Millionen Abonnent:innen) das finale TV-Triell ebenfalls live.

Eine Live-Untertitelung des finalen TV-Triells findet das Publikum im Teletext von ProSieben und SAT.1 auf Seite 149. „Das TV-Triell“ in Gebärdensprache ist im Live-Stream abrufbar unter www.Sat1.de/barrierefrei, www.ProSieben.de/barrierefrei und www.Kabeleins.de/barrierefrei. Dolmetscherinnen sind Lisa von Fürstenberg und Stephanie Hauke-Schippling.

