Lutz van der Horst bei Tele 5: Neue Filmsendung ab dieser Woche

Ab dieser Woche wird Lutz van der Horst („heute-show„) in einer neuen Samstagabendsendung bei Tele 5 zu „Der Filmtalker“.

Tele 5 will samstags im Abendprogramm zum einstündigen Streitgespräch über Themen rund um die Filmwelt laden. Lutz van der Horst und Thilo Gosejohan werden jeweils gegen 22.15 Uhr bei Tele 5 prominente Gäste in ihrem Studio begrüßen, um unter anderem über Filmfortsetzungen, Trash und „Star Trek“ zu diskutieren. Zu den Gästen gehören etwa Steven Gätjen, Oliver Kalkofe, Peter Rütten und Antje Wessels. Die erste Staffel von „Der Filmtalker“ startet am 15. Oktober und umfasst insgesamt sechs Episoden.

Sendetermine von „Der Filmtalker“

Samstag, 15. Oktober | Sharknado & Co. – Warum wir Trashfilme lieben | Gäste: Oliver Kalkofe, Peter Rütten

Samstag, 22. Oktober | Von “Breakfast Club” bis “Juno” – Kassenknüller Coming of Age | Gäste: Oliver Pocher, Tobias Mann

Samstag, 29. Oktober | Stranger Things & Co. – Sind Serien die besseren Spielfilme? | Gäste: Oliver Pocher, Tobias Mann

Samstag, 5. November | Faszination STAR TREK – Was macht die Serie zum Kult? | Gäste: Oliver Kalkofe, Peter Rütten

Samstag, 12. November | Von Winnetou bis Kevin Spacey: Was darf ich noch sehen? | Gäste: Amiaz Habtu, Antje Wessels

Samstag, 19. November | Der verflixte 2. Teil – Gibt es Filme mit guten Fortsetzungen? | Gäste: Steven Gätjen, Amiaz Habtu

Quelle: Warner Bros. Discovery