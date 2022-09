„Machen wir auch das Halbfinale?“ – Kommentator macht Druck auf RTL

Anzeige

Halbfinale! Kommentator Frank Buschmann hat die große TV-Bühne bei der Basketball-Heim-EM in Berlin genutzt, um live Druck auf seinen Sender RTL zu machen.

Anzeige

„Sag mal, machen wir eigentlich von RTL, wenn die heute gewinnen, das Halbfinale am Freitag auch? Das kann ja gar nicht anders sein. Die Leute verlieben sich in Wagner, in Schröder, in Lo, in die deutsche Basketball-Nationalmannschaft“, sagte Buschmann am Dienstagabend während des Spiels gegen Griechenland, das mit einem 107:96 endete. „Und so eine Liebe, die kannst du ja nicht trennen.“

RTL soll auch Halbfinale zeigen, wenn es nach Buschmann geht

RTL hatte kurzfristig entschieden, das Viertelfinale im Free-TV zu übertragen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Zuvor waren die deutschen Vorrundenspiele und das Achtelfinale ausschließlich im kostenlosen Stream bei Magentasport zu sehen. Ob auch das Halbfinale am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen Weltmeister Spanien bei RTL läuft, war zunächst offen. Buschmann schloss seinen Vortrag mit den Worten: „Das ist ein Aufruf an die Programmdirektion von RTL!“

Comeback nach vielen Jahren Nationalmannschafts-Abstinenz

Buschmann hatte am Dienstag – genauso überraschend wie die RTL-Übertragung selbst – überraschend sein Comeback am Kommentatoren-Pult bei Spielen der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gegeben. Eigentlich hatte der Sport-Reporter für gut zehn Jahren mit dieser Tätigkeit aufgehört, weil ihm nach eigenen Angaben die nötige Distanz fehle. Buschmann war einst selbst Basketballer in der 2. Bundesliga.

Bildquelle: Basketball-Basketballspieler: © Brocreative - Fotolia.com