Man City gegen Liverpool – Giganten-Duell heute live in UHD bei Sky

Die englische Meisterschaft ist bereits entschieden – doch heute geht es in der Premier League trotzdem in die Partie der Platzhirsche, die eigentlich das würdige Finale einer verrückten Saison hätte sein sollen. Neuer König gegen Entthronten, Klopp gegen Pep – ein Duell um die Ehre.

Am vergangenen Donnerstag hat der FC Liverpool die Meisterschaft perfekt gemacht, als Manchester City bei der Auswärtsniederlage gegen den FC Chelsea patzte. Das Team von Jürgen Klopp ist damit Nachfolger vom Team von Pep Guardiola. Jetzt treffen die beiden Mannschaften am heutigen Donnerstag im direkten Duell aufeinander. Während Manchester City den zweiten Tabellenplatz so gut wie sicher hat, ist der FC Liverpool noch auf der Jagd nach vier Rekorden: Die meisten Siege in einer Saison, die höchste Punktzahl in einer Saison, die meisten Heimsiege in einer Saison und der größte Vorsprung eines Meisters. Bei allen vier möglichen Rekorden liegen die Reds aktuell auf Kurs.

Bereits im Vorfeld an die Live-Übertragung zeigt Sky ab 18 Uhr die besten Spiele der beiden Rivalen der letzten Jahre. Ab 20 Uhr melden sich dann Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und die beiden Sky Experten Didi Hamann und René Adler. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

Der 32./33. Spieltag der Premier League live bei Sky Sport:

Donnerstag:

18.50 Uhr: Sheffield United – Tottenham Hotspur auf Sky Sport 2 HD

20.45 Uhr: Manchester City – FC Liverpool auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport UHD

Samstag:

13.20 Uhr: Norwich City – Brighton & Hove Albion auf Sky Sport 1 HD

15.50 Uhr: Manchester United – AFC Bournemouth auf Sky Sport 1 HD

15.50 Uhr: Leicester City – Crystal Palace auf Sky Sport 4 HD

18.20 Uhr: Wolverhampton Wanderers – FC Arsenal auf Sky Sport 4 HD

20.50 Uhr: FC Chelsea – FC Watford auf Sky Sport 4 HD

Sonntag:

12.50 Uhr: FC Burnley – Sheffield United auf Sky Sport 1 HD

14.55 Uhr: Newcastle United – West Ham United auf Sky Sport 4 HD

17.00 Uhr: „Match of the Week“ FC Liverpool – Aston Villa auf Sky Sport 1 HD/Sky Sport UHD 19.50 Uhr: FC Southampton – Manchester City auf Sky Sport 1 HD

22.00 Uhr: Premier League Kompakt auf Sky Sport 1 HD

Montag:

20.50 Uhr: Tottenham Hotspur – FC Everton auf Sky Sport 1 HD