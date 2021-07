Maneskin: ESC-Gewinner aus Italien heute bei „Schlag den Star“

Anzeige

ESC-Prominenz auf der „Schlag den Star“-Bühne. Maneskin aus Italien sind heute im deutschen TV zu sehen. Im eigentlichen Duell heißt es heute Comedian gegen Extrem-Reporter: Bülent Ceylan und Jenke von Wilmsdorff wollen sich im Duell auf ProSieben nichts schenken.

Die ESC-Gewinner aus Italien Maneskin treten dabei mit einem Mix aus ihrem Sieger-Hit „Zitti e buoni“ und ihrer aktuellen Single „I wanna be your slave“ auf. Musikalischer Unterstützung für die Kontrahenten kommt auch von Stefanie Heinzmann mit „Would you still love me“.

Wie immer bei „Schlag den Star“ treten Ceylan und von Wilmsdorff in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an. Ersterer hat es schon einmal live auf ProSieben bis ins Finale geschafft. Er hat daher auch keine Angst vor seinem Gegner: „Lieber Jenke, dieses Experiment wird dir misslingen. Nach diesem Duell hörst du den Engel singen.“ Doch von Wilmsdorff sieht lässig einem ganz anderen Ausgang der Begegnung entgegen: „Endlich kann ich meinen Erste-Hilfe-Kurs einmal anwenden!“, freut sich der Extrem-Journalist.

Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend und Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird „Schlag den Star“ von Raab TV.

„Schlag den Star“ läuft am heutigen Samstag, den 17. Juli um 20.15 Uhr, live auf ProSieben

Quelle: ProSieben