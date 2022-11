Mareile Höppner: Heute letzte „Brisant“-Sendung vor RTL-Wechsel

Anzeige

Mareile Höppner verabschiedet sich diese Woche als „Brisant“-Moderatorin von der ARD, bevor sie zu RTL wechselt.

Zum Jahresende verlässt Mareile Höppner die ARD. Ab dem 1. Dezember soll dann Marwa Eldessouky in Höppners Fußstapfen treten und die neue „Brisant“-Moderatorin werden, wie DIGITAL FERNSEHEN bereits im August berichtete. Eldessouky kennt man unter anderem aus Radio-Formaten von Fritz oder Cosmo. Höppner selbst wird derweil zu RTL wechseln und dort das „Extra“-Magazin moderieren.

Bereits in dieser Woche wird nun Höppners Abschied von „Brisant“ bevorstehen. „Letzte Brisant Woche nach 14 Jahren“, postete die Moderatorin am Mittwoch auf Instagram. Ein weiterer Abschieds-Post folgte am Donnerstagabend, in dem sie sich unter anderem beim Team und ihren „Brisantis“ bedankt. Höppner moderierte „Brisant“ immer im Wechsel mit Kamilla Senjo. Am 11. November läuft Höppners-Abschiedssendung um 17.15 Uhr im Ersten und anschließend um 18.10 Uhr und 18.25 Uhr noch einmal im MDR und HR Fernsehen.

