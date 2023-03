Mareile Höppner heute erstmals im „Stern TV“-Einsatz

Anzeige

Seit Januar 2023 ist Mareile Höppner als Moderatorin von „Extra“ bei RTL on air. Heute präsentiert sie erstmals „Stern TV am Sonntag“.

Die heutige Ausgabe „Stern TV am Sonntag“ wird zum ersten Mal von Mareile Höppner moderiert und bei RTL um 22.10 Uhr ausgestrahlt. In der Sendung geht es unter anderem um das Thema Energiepreisbremse und die Konsequenzen, die diese für die Verbraucher hat.

Das RTL-Interview mit Mareile Höppner

Im Interview spricht Mareile Höppner über ihre Rückkehr zu RTL und gibt einen Ausblick auf ihre Premiere bei „Stern TV am Sonntag“:

Am 5. März sind Sie erstmals bei stern TV am Sonntag zu sehen. Was zeichnet die Sendung für Sie aus und was erwartet die Zuschauer in Ihrer Premierensendung? Gibt es eventuell einen Gast, auf den wir uns ganz besonders freuen dürfen?

Mareile Höppner: Das besondere an „Stern TV am Sonntag“ ist natürlich, dass wir immer aktuell bleiben wollen. Das heißt, wir planen und wagen es am Ende dann doch, für ein noch stärkeres oder aktuelles Thema ein anderes über Bord zu werfen. Wir gehen in dieser Woche, in der viele Post von ihren Energie-Anbietern bekommen dürften, auf das Thema Preisbremse von Strom und Gas ein. Wir zeigen, wer wie sparen kann und auch, wer die großen Gewinner am Ende sein könnten – leider wohl nicht allein die Verbraucher. Und wenn alles klappt, freue ich mich auf einen besonderen Gast im „Stern TV“-Studio. Für uns beide wäre es eine Premiere. Ich bin gespannt, wer überraschter sein wird. Aber dazu Sonntag mehr.

Seit sieben Wochen moderieren Sie das RTL-Magazin „Extra“. Wenn Sie auf diese Anfangszeit zurückblicken – wie war diese für Sie bisher? Wie würden Sie Ihre Rückkehr zur RTL-Familie und die ersten „Extra“-Sendungen zusammenfassen?

Mareile Höppner: Endlich kann ich es auch mal sagen: Willkommen bei „meinem RTL“. Tatsächlich haben mir die Kolleg:innen den Start leicht gemacht und ich kenne jetzt die Bahnstrecke Berlin-Köln im Schlaf. Noch ein Jahr mehr und ich gebe den Bäumen Namen (lacht). Es waren spannende erste Wochen und so wie es aussieht, bleibt es wohl auch so. Wenn man das nach über 20 Jahren im Job über seine Arbeit sagen kann, läuft doch alles gut. Ich bin sehr froh, in diesen tollen Teams arbeiten zu können und diese starken Sendungen mit gestalten zu dürfen.

Bei Ihrer Premiere als „Extra“-Moderatorin haben Sie ernsthafte Themen, darunter unter anderem eine Recherche zu Betrügereien in der Ausbildung von Betreuungskräften, näher durchleuchtet. Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben und auf welche Resonanz sind Sie gestoßen?

Wir haben nach dieser Sendung mit viel Resonanz gerechnet, zumal es ja eine sehr persönliche war, da ich selbst von dieser Situation – private, häusliche Pflege bei meiner Mutter – betroffen bin. Aber wir waren überwältigt, wie viel dann kam. So viele Menschen haben ihre Geschichte erzählt. Es wurde von vielen positiven Beispielen erzählt, aber auch von Missständen. Und tatsächlich drehen wir dazu bereits weiter. Mehr bald in „Extra“. Und danke an dieser Stelle noch mal allen, die Herz und Einsatz zeigen bei diesem so wichtigen Thema.

