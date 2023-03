Sport1 schnappt sich TV-Rechte für ADAC GT Masters von RTL: Alle Rennen im Free-TV

Anzeige

Mit dem ADAC GT Masters feiert eine der populärsten Motorsportserien hierzulande ihr Comeback auf Sport1, bis zuletzt hielt RTL die TV-Rechte an der Rennserie und strahlte diese auf Nitro aus.

Die RTL-Gruppe zieht sich jedoch nun nahezu komplett vom Motorsport zurück. Daher ist die Liga der Supersportwagen jetzt zurück bei Sport1. Der Sender zeigt alle Rennen live im Free-TV, doch das ist nicht der einzige Verbreitungsweg: „Neben den Übertragungen bei SPORT1 stellen wir unser digitales Angebot zeitgerecht auf und zeigen die Rennen des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany ab diesem Jahr wieder bei YouTube.“, so ADAC Sportpräsident Dr. Gerd Ennser, der erst kürzlich einen weiteren TV-Deal einfädelte.

Lesen Sie hierzu bei Interesse ebenfalls den DIGITAL FERNSEHEN-Artikel: „ADAC findet Free-TV-Partner für die DTM„.

Die ADAC GT Masters waren bereits von 2015 bis 2020 auf dem Sportsender zu sehen. In der ADAC-GT-Saison stehen 2023 insgesamt acht Rennwochenenden auf dem Programm. Die großflächige Abbildung mit Vor-Ort-Berichterstattung soll außerdem ein regelmäßiges Highlight-Magazin im Free-TV abbilden, in dem unter anderem auch die DTM eine zentrale Rolle spielt. Die neue Partnerschaft beinhaltet zudem die ADAC GT4 Germany, die in diesem Jahr erstmals komplett im Rahmenprogramm der DTM startet und ebenso live im Free-TV oder im kostenlosen Sport1 Livestream übertragen wird.

„Zwei sehr attraktive“ Motorsport-TV-Rechte für Sport1

Sport1 hatte die TV-Rechte an den ADAC GT Masters bereits von 2015-20 inne. © Sport1

Annika Rody, Director Media Rights der Sport1 GmbH: „Mit dem Comeback des ADAC GT Masters und der ADAC GT4 Germany auf SPORT1 verstärken wir unser Angebot im Motorsport-Bereich durch zwei sehr attraktive Rennserien.“ Saisonstart des ADAC GT Masters ist beim „Festival of Dreams“ auf dem Hockenheimring vom 9. bis 11. Juni, der Auftakt in die neue Saison der ADAC GT4 Germany findet gemeinsam mit der DTM in der Motorsport Arena Oschersleben vom 26. bis 28. Mai statt.

