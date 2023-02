DTM: ADAC findet Free-TV-Partner

Anzeige

Die seit kurzem unter dem Dach des ADAC fahrende DTM hat endlich den Free-TV-Partner für die Saison 2023 verkündet. Weit zu schauen brauchte der Allgemeine Deutsche Automobil Club dabei nicht.

Denn ProSieben und die DTM fahren gemeinsam in die Zukunft. Wie DIGITAL FERNSEHEN bereits unter der Woche ankündigte, ging es nach langem Warten nun doch ganz schnell. Seven.One Sports, die Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group, und der ADAC haben eine entsprechende Vereinbarung für die nächsten Jahre getroffen. ProSieben überträgt auch in Zukunft alle Rennen live und exklusiv. Eine umfangreiche Berichterstattung auf den digitalen Kanälen von „ran“ und Joyn rundet die Live-Übertragungen ab. Lange Zeit war zunächst nicht klar, wo die DTM dieses Jahr im Free-TV zu sehen sein wird.

Besitzerwechsel in der Winterpause

Nachdem der ADAC die Rechte an der DTM in der Winterpause etwas überraschend vom bisherigen Besitzer übernommen hat, startet die diesjährige DTM-Saison am 27. Mai 2023 in Oschersleben. Insgesamt gibt es 16 Rennen an acht Standorten in Deutschland, den Niederlanden und Österreich im Rennkalender. ProSieben setzt dabei weiterhin auf das bewährte #ranDTM-Team mit Moderationsduo Andrea Kaiser und Matthias Killing sowie Kommentator Eddie Mielke. Im vergangenen Jahr lief die populäre und traditionsreiche Automobilsportserie erstmals auf ProSieben – mit Erfolg. Die DTM-Übertragungen erzielten bis zu 9,1 Prozent Marktanteil in der Relevanzzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

Alle Termine der diesjährigen DTM-Saison (weiterhin live bei ProSieben):

26. – 28. Mai 2023 Motorsport Arena Oschersleben

23. – 25. Juni 2023 Circuit Zandvoort / NL

7. – 9. Juli 2023 Norisring

4. – 6. August 2023 Nürburgring

18. August – 20. August 2023 DEKRA Lausitzring

8. – 10. September 2023 Sachsenring

22. September – 24. September Red Bull Ring / A

20. – 22. Oktober 2023 Hockenheimring Baden-Württemberg

