Marlene Lufen feiert heute 25 Jahre bei Sat.1 – und geht nicht zur Arbeit

Gekommen, um zu bleiben: Vor exakt 25 Jahren, am 13. Januar 1997, startete Marlene Lufen ihre TV-Karriere beim „Sat.1-Frühstücksfernsehen“ und prägte die erfolgreichste deutsche Morningshow wie keine zweite. An ihrem Ehrentag hat die Moderatorin frei – und trotzdem feiert der Sender ihre besondere Leistung.

So äußerte sich Sat.1-Chef Daniel Rosemann zum silbernen Jubiläum von Marlene Lufen beim „Frühstücksfernsehen“: „Das ‚Sat.1-Frühstücksfernsehen‘ ohne Marlene Lufen – für mich so unvorstellbar. Liebe Marlene, ich danke dir für deine Passion und Leidenschaft für unser erfolgreichstes Programm. Und wünsche mir, dass du Sat.1 und mich noch viele Jahre am Morgen begleitest.“

Auch die Chefredakteurindes Privatsenders, Juliane Eßling, gratuliert der Moderatorin: „Respekt und Gratulation, Marlene. Diese Beständigkeit ist in der heutigen, sich stetig wandelnden TV-Welt herausragend. Ich freue mich auf noch viele, viele Jahre Marlene Lufen im ‚Sat.1-Frühstücksfernsehen'“.

Die 25 Jahre beim Frühstücksfernsehen sind angesichts der Tatsache, dass Lufen zwischen 2000 und 2006 einen Abstecher zum WDR machte, darüber hinaus wohlwollend aufgerundet.

Marlene Lufen ist dankbar für Zeit beim „Frühstücksfernsehen“

Die Jubilarin Marlene Lufenselbst brachte indes ihre Dankbarkeit zum Ausdruck: „Meine Frühstücksfernsehen-Kollegen sind wie ein Teil meiner Familie. Das klingt vielleicht abgedroschen, aber es ist genau so. Ich empfinde für sehr viele meiner Kollegen eine innige Verbundenheit, vielleicht sogar Liebe. Als ich angefangen habe, war ich sehr jung und neugierig, aber auch sehr unerfahren. Ich durfte in diesen 25 Jahren wachsen, Fehler machen, reifen, mich ausprobieren und zu dem Menschen werden, der ich heute bin. Das ‚Sat.1-Frühstücksfernsehen‘ ist Teil meines Lebens, und darüber bin ich sehr glücklich.“

