Martial Arts und Sesamstraße: Der Herbst auf Super RTL

Anzeige

Super RTL läutet mit vielen Serien-Starts ab Herbst die neue Saison ein. So gibt es mit „Dragons – Die 9 Welten“ ein Spin-off aus dem „Drachenzähmen leicht gemacht“-Universum. In der Martial-Arts-Animation „Jade Armor“ dreht sich alles um eine kampfsportbegeisterte Teenagerin. Und in „Mecha Builders“ kehren Elmo, Abby und Krümel aus der „Sesamstraße“ als Roboter auf den Bildschirm zurück.

Anzeige

Dragons – Die 9 Welten

Ab dem 4. November zeigt Super RTL täglich um 19.25 Uhr „Dragons – Die 9 Welten“ in deutscher Erstausstrahlung. Die Serie spielt ca. 1.300 Jahre nach den Ereignissen aus „Drachenzähmen leicht gemacht“. In dieser Zeit gelten Drachen als Mythos und Legenden. Nachdem die Erde fast von einem Meteoriten getroffen wurde, ist ein gigantischer Riss entstanden. Dieser wird nun von einem speziellen Forschungsteam erkundet. Doch die wahre Entdeckung machen die vier Kinder der Forscher: Der Riss ist der Eingang zu einer verborgenen Welt – eine Welt, in der es Drachen wirklich gibt.

Jade Armor

Kung-Fu-Action bei Super RTL: Lan Jun, ein ganz normales junges Mädchen, wohnt mit ihrer Familie in der Metropole Ban Tang. Doch an ihrem 13. Geburtstag erfährt sie, dass sie die neue auserwählte Jade Armor ist. Sie verwandelt sich in eine Kung-Fu-Heldin, die die Stadt vor dem bösen Crimson Lord beschützt. Die deutsche TV-Premiere erfolgt am 4. November um 17.30 Uhr. Von da an läuft „Jade Armor“ täglich immer zur selben Zeit.

Sesame Street’s Mecha Builders – Die Lieblinge aus der Sesamstraße als Roboter

Am 21. November läuft die Spin-off-Serie der „Sesamstraße“, „Sesame Street’s Mecha Builders“, erstmals in Deutschland auf Super RTL an. Die drei Hauptcharaktere Mecha Elmo, Mecha Abby und Mecha Krümel werden hier zu Roboterhelden in Ausbildung, die ihre Superkräfte einsetzen, um Probleme zu lösen. Die Anzüge des Trios sind bis mit Technik vollgestopft. Es warten Herausforderungen wie eine kaputte Kinoleinwand, eine schmelzende Eisrutsche oder ein Asteroid, der auf die Erde zurast.

Zudem gibt es im Herbst auf Super RTL neue Episoden der Kinderserien „Woozle Goozle“, „Angelo!“, „Alvinnn!!! und die Chipmunks“ oder „Peppa Pig“.

Quelle: Super RTL

Bildquelle: Sesame Street’s Mecha Builders: RTL