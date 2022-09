RTLup, Nitro und Super RTL jetzt in HD bei SimpliTV

Anzeige

SimpliTV-Kunden können ab sofort alle Sender von RTL Deutschland in glasklarer HD-Qualität genießen, egal ob zu Hause vor dem Fernseher oder unterwegs am Handy, Laptop oder Tablet – und das mit allen Simpli more Paketen.

Hochauflösender Fernsehgenuss steht beim österreichischen TV-Publikum hoch im Kurs. Von den insgesamt 3,65 Millionen österreichischen TV-Haushalten empfangen laut Astra TV-Monitor 2021 mittlerweile 3,23 Millionen ihr Fernsehprogramm bereits in HD-Qualität.

Volle Sendervielfalt in bester HD-Qualität mit simpliTV und RTL Deutschland

Um dieser HD-Begeisterung Rechnung zu tragen, baut SimpliTV gemeinsam mit RTL Deutschland nun das HD-Senderangebot aus und erweitert es um die Privatsender RTLup, Nitro und Super RTL. Damit bietet SimpliTV ihren Kunden alle Free-TV-Sender von RTL Deutschland in top HD-Qualität in allen „more“-Paketen.

„SimpliTV hat es sich zur Aufgabe gemacht, dem österreichischen TV-Publikum Fernsehen in bester Qualität zu liefern. Neben einem einfachen Zugang zu Fernsehen, Entertainment und Information zählt dazu auch, ein hochwertiges Seherlebnis mit leuchtenden Farben und kontrastreichen Bildern zu bieten. Mit den neuen Sendern RTLup, Nitro und Super RTL können wir nun den vollen Umfang des RTL-Senderbouquets in HD anbieten und in der gewünschten Bildqualität in die österreichischen TV-Haushalte bringen“, freut sich Patrick Preissl, Geschäftsführer simpliTV, über den Senderzuwachs in HD.

Andre Prahl, Chief Distribution Officer bei RTL Deutschland: „Unser Ziel ist es, unsere Free-TV-Sender in HD-Qualität über alle Verbreitungswege anbieten zu können. Wir freuen uns sehr, dass unser beliebtes Sender-Portfolio nun auch in Österreich über SimpliTV für alle interessierten Kunden verfügbar ist.“

Flexibles TV-Vergnügen in HD

Empfangbar sind die Sender von RTL Deutschland in HD mit Simpli more – dem neuen Produktpaket von SimpliTV. Damit kommen alle in den vollen Genuss, die sich größte Sendervielfalt in bester HD-Qualität wünschen: das Paket beinhaltet über 100 lässige Sender, 60 davon in HD. simpli more ist bei Neuanmeldung für 3 Monate gratis erhältlich, ab dem 4. Monat kostet das Paket 12,90 Euro und ist monatlich kündbar.

Mit den neuen TV-Paketen „free“ und „more“ können TV-Nutzer nicht nur traditionelles Fernsehen über Antenne, Satellit oder via Streaming live sehen, sondern mit derSimpliTV-App auch zahlreiche On-Demand Features nutzen. Diese Verknüpfung von Linear-TV und On Demand-TV sorgt bei den Kund:innen für volle Flexibilität und ein individuelles TV-Vergnügen.

Quelle: RTL

Bildquelle: df-rtl-sender-ors-group: © RTL Deutschland