Marvel Day auf ProSieben mit Free-TV-Premiere von „Guardians of the Galaxy 2“

Ein Tag voller Superhelden: Am ersten Advent zeigt ProSieben einen Marvel-Marathon.

Wer Fan der Marvel-Comics ist, sollte sich den 1. Dezember im Kalender rot anstreichen. Denn zu von einem ganzen Reigen zahlreicher beliebter Spielfilme um die bunt gewürfelte Comic-Heldenschar gibt es am „Marvel Day“ auf ProSieben auch noch eine Free-TV-Premiere zu sehen: „Guardians of the Galaxy 2“

Die Sonderprogrammierugn geht schon ab 8.50 Uhr los mit Blockbustern wie „The Avengers“ über „Iron Man 3“ bis hin zu „Thor“ und mehreren Kurz-Filmen. Hier der ganze ProSieben Marvel Day im Überblick:

8.45 Uhr: „Remembering Stan Lee“

8.50 Uhr: „X-Men: Der letzte Widerstand“

10.40 Uhr: „Marvel Short: Thor & Loki“

10.45 Uhr: „Thor“

12.50 Uhr: „Marvel Short: Black Widow & Hulk“

12.55 Uhr: „Marvel’s The Avengers“

15.30 Uhr: „Marvel Short: Iron Man & Spider-Man“

15.35 Uhr: „Iron Man 3“

18 Uhr: „Doctor Strange“ USA

20.15 Uhr: „Guardians of the Galaxy Vol. 2“ Free-TV-Premiere