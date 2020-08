„Mayans M.C.“ startet heute in die 2. Staffel bei Sky

Anzeige

Das „Sons of Anarchy“-Spin-off führt die Biker-Geschichte vom nördlichen Kalifornien in den Süden an die Grenze zu Mexiko.

Maschinen laufen heiß, Drogenschmuggel und Bandenkriege liegen an der Tagesordnung: Heute Abend um 20.15 Uhr zeigt Sky Atlantic HD den Auftakt der zweiten Staffel des Spin-offs zur Biker-Saga „Sons of Anarchy“ in einer Doppelfolge.

In der zweiten Staffel der actiongeladenen Crime- und Dramaserie haben es die Outlaws vom „Mayans Motorcycle Club“ auf die südkalifornischen Grenze abgesehen: Circa sechs Monate nachdem sich die beiden Brüder Ezekiel „EZ“ Reyes (J. D. Pardo) und Angel (Clayton Cardenas) über EZs Deal mit der DEA zerstritten haben, reden sie noch immer kein Wort miteinander. Doch die beiden Brüder sind bald gezwungen, das Kriegsbeil zu begraben, denn zum einen müssen sie in den Reihen der Mayans einen Maulwurf enttarnen und zum anderen taucht eine weitere Biker-Gang in ihrem Revier auf, die Geld mit Menschenhandel verdienen will.

Die zweite Staffel von „Mayans M.C.“ ist ab heute Abend, 28. August immer freitags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen sowie parallel auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar.