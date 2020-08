Sky zeigt weiter alle Spiele der Handball-Bundesliga

Anzeige

Trotz der Aufstockung auf 20 Teams sind auch in der kommenden Saison alle Spiele der Handball-Bundesliga bei Sky zu sehen.

Der Pay-TV-Sender zeigt alle 380 Partien live, die in der Regel donnerstags und sonntags ausgetragen werden. Dies teilte die HBL am Donnerstag mit. „Von dieser umfassenden TV-Präsenz und der gewohnten Sky-Professionalität profitieren nicht nur die 20 Clubs, deren Fans und Sponsoren, sondern auch der Handballsport in Deutschland insgesamt“, sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann.

Die Zuschauer können sich an den Spieltagen wie bisher zwischen den Einzelspielen und der Konferenz entscheiden.