„Maybrit Illner“ zurück im ZDF: „Droht der lange Winter-Shutdown?“

„Maybrit Illner“ war der erfolgreichste deutsche Polittalk im letzten Jahr. Heute läuft die erste Ausgabe in diesem Jahr rund ums Impfen und den Lockdown im ZDF.

Auch in diesem Jahr dominiert das Coronavirus die Medienlandschaft, vor allem aber die Talkshows. Der ZDF-Polittalk „Maybrit Illner“ startet an diesem Donnerstag, 14. Januar, mit dem Thema „Langsames Impfen, schnelles Virus – droht der lange Winter-Shutdown?“ ins neue Jahr.

Im zurückliegenden Jahr war die Sendung der Polittalk im deutschen Fernsehen mit den meisten Sendungen und dem besten Marktanteil – nach drei Wochen Winterpause geht es nun in ein neues Jahr mit weiterhin viel Gesprächsbedarf. Mit im Schnitt 14,3 Prozent Marktanteil in insgesamt 41 Ausgaben schloss die von Maybrit Illner moderierte Sendung 2020 nicht nur mit dem höchsten Jahreswert der vergangenen 21 Jahre ab – es war auch die Bestmarke unter den Polittalks im deutschen Fernsehen.

Die ersten Gäste des neuen Jahres sind Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU, der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und die Allgemeinmedizinerin Eva Hummers, Mitglied der Ständigen Impfkommission. Zudem sind Claudia Kade, Ressortleiterin Politik bei der Tageszeitung „Die Welt“, sowie der Arzt und Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen mit von der Partie. Das Thema: Der Impfstart und die Virusverbreitung.

Aufgrund der aktuellen pandemischen Entwicklung sollen künftig lediglich drei Gäste im Berliner ZDF-Studio diskutieren – diesmal sind es Karl Lauterbach, Claudia Kade und Eckart von Hirschhausen. Michael Kretschmer und Eva Hummers sollen zugeschaltet werden. In einem Einzelgespräch soll zudem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Sendung per Kurzschalte zu Wort kommen.

Corona als wichtigstes Thema

Die Diskussion über das Coronavirus war auch Thema der „Maybrit Illner“-Ausgabe, die im vergangenen Jahr den höchsten Zuspruch verzeichnete: Die Sendung zum Thema „Konsequent gegen Corona – Können wir schon lockerlassen?“ am 16. April 2020 sahen 4,12 Millionen Zuschauer, bei einem Marktanteil von 19,7 Prozent.

Ebenso stark nachgefragt war die Ausgabe vom 19. März 2020: Das Thema „Was immer es kostet – Gewinnen wir den Kampf gegen das Virus?“ verfolgten im Schnitt 3,90 Millionen Zuschauer, bei einem Marktanteil von 19,1 Prozent.

Heute startet „Maybrit Illner“ mit der ersten Ausgabe im neuen Jahr. Ab 22.15 Uhr läuft der Polittalk mit dem Thema „Langsames Impfen, schnelles Virus – droht der lange Winter-Shutdown?“ im ZDF.