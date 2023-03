Mega-Streik am Montag: RTL, Sat.1 und Co. heute mit Programmänderungen

Anzeige

RTL und Sat.1 räumen die Prime Time für Sondersendungen zum Mega-Streik an diesem Montag. Aber auch Das Erste und Phoenix widmen sich der Thematik in regulären Sendungen im späteren Verlauf des Tages.

Der großangelegte Streik legt Deutschland lahm: Busse, Bahnen, Flugzeuge und Schiffe stehen still: In weiten Teilen Deutschlands kommt der öffentliche Verkehr heute zum Erliegen. Anlässlich des größten Gemeinschaftsstreiks seit rund 30 Jahren ändert RTL sein Prime-Time-Programm für das 15-minütiges „RTL Aktuell Spezial“, wodurch sich der Beginn von „Wer wird Millionär“ mit Günther Jauch um eine Viertelstunde, auf 20.30 Uhr, verzögert.

Nachrichtenmoderator Maik Meuser spricht in der Sondersendung unter anderem mit Politikern, Gewerkschaftlern und Arbeitgebervertretern, um die Frage zu stellen: Wäre der Mega-Streik vermeidbar gewesen?

ARD und Phoenix talken über Streik – Programmänderungen bei RTL und Sat.1 in der Prime Time am Montag

Sat.1 fragt derweil: Wie angespannt ist die finanzielle Lage der Streikenden wirklich? Und wie groß ist die Akzeptanz und das Verständnis der Bürger für die Aktion der Gewerkschaften? Claudia von Brauchitsch beleuchtet die Hintergründe und Konsequenzen des Megastreiks. Die Show „99 – Eine:r schlägt sie alle“ startet verspätet, um 20.30 Uhr.

Bei Phoenix und im Ersten wird der Mega-Streik am Montag auch aufgegriffen: Hier ändert sich aber (Stand jetzt) nicht das Programm. In der Talkrunde „Unter den Linden“ Gastgeber Thomas G. Becker und seine Gästen Amira Mohamed Ali (Bundestagsfraktionsvorsitzende der Linken), Otto Fricke (haushaltspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion) bei Phoenix, ab 22.15 Uhr, über gerechte Löhne in Zeiten der Inflation. Louis Klamroth greift das Thema ab 21 Uhr in der heutigen Ausgabe „hart aber fair“ im Ersten auf.

Ein „Brennpunkt“ oder Sonderprogramm im ZDF sind hingegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angekündigt.