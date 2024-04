Mehr Live-Sport: Mutiert ProSieben jetzt zum Sport-Kanal?

ProSieben öffnet sein Programm für weitere Sport-Events: Rennsport mit der DTM, der Einstand der European League of Football und das Finale der Eishockey-WM.

18 Stunden Live-Sport am Stück verspricht ProSieben. Der Sender macht Samstag, den 25. Mai, und Sonntag, den 26. Mai, zum Sport-Wochenende. Mit Dabei sind die DTM (Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft), Die Finalspiele der Eishockey-WM in Prag und der erste Spieltag der ELF (European League of Football). ProSieben-Senderchef Hannes Hiller betont: „Das gab es noch nie auf ProSieben. Ein ganzes Sportwochenende mit insgesamt 18 Stunden Live-Berichterstattung. Schon mal vielen Dank an unser tolles ‚ran‘-Team, das das Super-Sport-Wochenende für uns auf den Bildschirm bringt.“

©ProSieben – Die DTM findet in der Lausitz statt

Los geht es am 25. Mai mit der DTM aus der Lausitz und den Eishockey-WM-Finalspielen live aus Prag. Beide Events laufen abwechselnd auf dem ProSieben-Hauptkanal. Ab 13 Uhr gibt es das DTM-Qualifying bei „ran racing“, 14 Uhr das erste Halbfinale der Eishockey-WM bei „ran Eishockey live“, 16.45 Uhr dann das DTM-Rennen wieder bei „ran racing“ und ab 18.05 Uhr das zweite Halbfinale der Eishockey-WM.

Am Sonntag, den 26. Mai, kommt zur DTM und zur Eishockey-WM noch der erste Spieltag der europäischen Football-Liga im ProSieben-Live-Programm mit dazu. Wieder ab 13 geht es los, erst mit der DTM, dann 15 Uhr das Spiel um Platz 3 bei der Eishockey-WM, 16.45 Uhr treffen dann in „ran Football: ELF“ die Munic Ravens auf Stuttgart Surge. Das komplette Spiel gibt es bereits ab 16.25 auf ProSieben Maxx. Und 19.45 Uhr findet dann das große Finale der Eishockey-WM live auf ProSieben statt.

Alle Sportereignisse gibt es parallel live auf Joyn und ran.de im Livestream.

©ProSieben – Am Sonntag, den 26. Mai, ist der erste Spielt der EFL

Das Super-Sportwochenende im Mai bei ProSieben:

Samstag, 25. Mai:

13 Uhr: „ran racing: DTM“, Qualifying

14 Uhr: „ran Eishockey live: WM“, 1. Halbfinale

16.45 Uhr: „ran racing: DTM“, Rennen

18.05 Uhr: „ran Eishockey live: WM“, 2. Halbfinale (Ende gegen 21 Uhr)

Sonntag, 26. Mai:

13 Uhr: „ran racing: DTM“, Rennen

15 Uhr: „ran Eishockey live: WM“, Spiel um Platz 3

17.40 Uhr: „ran Football: ELF“, Stuttgart Surge vs. Munich Ravens (komplettes Spiel ab 16:25 Uhr auf ProSieben Maxx)

19.55 Uhr: „ran Eishockey live: WM“, Finale (Ende gegen 23.15 Uhr)