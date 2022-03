Michelle muss „Let’s Dance“ vorzeitig verlassen

Anzeige

RTL hat am Mittwoch den vorzeitigen Ausstieg von Schlagersängerin Michelle bei „Let’s Dance“ verkündet. Eine Nachfolge ist bereits gefunden.

Nicht nur Corona wirbelt die Besetzung der diesjährigen „Let’s Dance“-Staffel ordentlich durcheinander: Wie RTL im Netz ankündigte, muss die Sendung ab dieser Woche auf den nächsten Promi verzichten. Schlagersängerin Michelle wird aufgrund von Rückenproblemen nicht mehr an der Tanzshow teilnehmen können, so RTL. Michelle hatte sich in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Profitänzer Christian Polanc den prüfenden Blicken der Fachjury und des TV-Publikums gestellt.

Für die kommenden Wochen sei Sport für die Sängerin nun jedoch laut ärztlicher Anordnung tabu, erklärt der Sender. Für Michelle rückt stattdessen die Politikerin Caroline Bosbach mit Profitänzer Valentin Lusin nach. Beide mussten das Tanzparkett eigentlich bereits in Show 5 verlassen. Die nächste Ausgabe von „Let’s Dance“ gibt es live bei RTL am Freitagabend um 20.15 Uhr zu sehen.

Das ist eine Hiobsbotschaft für Michelle: Die Sängerin muss #LetsDance gesundheitsbedingt leider endgültig verlassen 💔 Für Caroline Bosbach bedeutet das aber Glück im Unglück, sie darf wieder weiter tanzen. Mehr Infos hier: https://t.co/Ym2VTxndhp pic.twitter.com/J48YXMmRb5 — Let’s Dance (@RTL_LetsDance) March 30, 2022