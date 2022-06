„Midnight Run – 5 Tage bis Mitternacht“: De-Niro-Klassiker heute werbefrei im Free-TV

Anzeige

„Midnight Run“ ist eine Action-Komöie des US-amerikanischen Regisseurs Martin Brest. In den Hauptrollen brillieren dabei Charles Grodin und Robert De Niro.

1989 wurde „Midnight Run“ für zwei Golden Globes nominiert, als beste Komödie und De Niro als bester Darsteller in einer Komödie. Heute kommt der Streifen um 20.15 Uhr bei Arte. Charles Grodin gewann 1988 beim Valladolid International Film Festival den Preis für den besten Schauspieler. In Vorbereitung auf seine Rolle arbeitete der zweifache Oscarpreisträger Robert De Niro mit echten Kopfgeldjägern und Polizeioffizieren zusammen.

Darum geht es in „Midnight Run – 5 Tage bis Mitternacht“

Der Ex-Cop und Kopfgeldjäger Jack Walsh (De Niro) hat einen simplen Auftrag mit großer Rendite: 100.000 Dollar, um den Kriminellen Jonathan Mardukas (Grodin, „Ein Hund namens Beethoven“), auch bekannt als „Duke“, von New York nach Los Angeles zu bringen. Doch das FBI, die Mafia und ein anderer Kopfgeldjäger sind ihnen dicht auf den Fersen. Innerhalb kürzester Zeit wird so aus einem entspannten Fünf-Stunden-Flug in der ersten Klasse eine mehrtägige Tortur. Ihre Lage spitzt sich nach und nach zu und die Methoden, zu denen sie greifen, werden immer illegaler. Eine actiongeladene Verfolgungsjagd mit viel Humor und einer besonderen Dynamik zwischen abgebrühtem Kopfgeldjäger und hochintelligentem Kriminellen.

Im November 2021 wurde eine Fortsetzung des Filmklassikers mit Universal Pictures und De Niro als Produzent angekündigt – in der Hauptrolle Regina Hall. Der heute laufende erste und bislang noch einzige Teil wiederholt Arte am Donnerstag, um 14.15 Uhr, und am Sonntag (26. Juni, 14.25 Uhr).

