„Midsommar“: Einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre bald bei 3sat

Anzeige

Ari Asters Genremix „Midsommar“ gehört zu den besten Horrorfilmen der vergangenen Jahre. 3sat zeigt den Film bald als Free-TV-Premiere.

Blumenwiesen, gleißendes Sonnenlicht und blauer Himmel würde man zunächst nicht gerade mit einem Horrorfilm in Verbindung bringen. Wie man ein solches Setting dennoch in pures Grauen kippen kann, beweist Ari Aster in seinem Horror-Epos „Midsommar“. Bereits mit seinem ersten Langfilm „Hereditary“ katapultierte sich der Regisseur an die Spitze der Horrorwelt. Zwar sorgte sein düsterer Familien-Schocker teils für kontroverse Reaktionen, für viele gilt er jedoch als das Grusel-Highlight der letzten Jahre.

In seinem zweiten Langfilm „Midsommar“ hat sich Aster dann noch einmal selbst übertroffen. In einer stolzen Laufzeit von über zwei Stunden erzählt er darin von einem Mittsommerfest in Schweden, bei dem grausame Rituale auf dem Programm stehen und eine Schar amerikanischer Studenten bald an ihrem Verstand zweifelt.

Verstörendes „Midsommar“-Fest in Schweden

Erzählt wird die Geschichte von Dani (Florence Pugh), in deren Familie sich eine schreckliche Tragödie ereignet hat. Schwer traumatisiert lässt sie sich dennoch von ihrem Freund überreden, ihn und seine Kumpels auf eine Forschungsreise nach Schweden zu begleiten. In einer abgelegenen Gemeinschaft wollen sie an den örtlichen Mittsommer-Feierlichkeiten teilnehmen. Das Festival, das dort veranstaltet wird, findet nur alle 90 Jahre statt. Aus gutem Grund, wie schon bald ersichtlich wird.

„Midsommar“ wandelt sich dabei zu einem grotesken Trip, in dem Tag und Nacht verschwimmen und mit Drogen versetzte Kräutertees die Wahrnehmung trüben. Vor allem aber hat Aster seinen sommerlichen Folk-Horror, der am ehesten an den Klassiker „Wicker Man“ erinnert, mit ganz viel schwarzem Humor versetzt. 3sat wird den Streifen zum ersten Mal im deutschen Free-TV zeigen. Ausstrahlungstermin ist am 26. Juni um 22.25 Uhr.

Der Trailer zum Film vermittelt einen ersten Eindruck: