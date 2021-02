„Arthouse Kino“: 3sat startet diese Woche hochkarätige Filmreihe

Anzeige

Ab dieser Woche zeigt 3sat in der Reihe „Arthouse Kino“ eine ganze Reihe an hochkarätigen und zum Teil mehrfach preisgekrönten Filmen in Erstausstrahlungen und Free-TV-Premieren.

Zum Auftakt am Samstag, den 20. Februar, entführt 3sat zur Primetime in das Goldene Hollywood der 50er Jahre. In „Hail, Caesar!“ von den umjubelten Coen-Brüdern spielt George Clooney einen tapsigen Filmstar, der eines Tages entführt wird, weshalb der gesamte Dreh in Gefahr gerät. Direkt im Anschluss, um 21.50 Uhr, folgt Francesco Rizzis Regiedebüt „Cronofobia“ in deutscher Erstausstrahlung. In dem Drama trifft ein getriebener Mann auf der Flucht vor sich selbst eine junge Witwe, die sich ihrer Trauer nicht stellen will.

Zu den Höhepunkten in der Filmreihe gehört der Dokumentarfilm „Land des Honigs“, der unter anderem für zwei Oscars nominiert wurde. Tamara Kotevska und Ljubomir Stefanov hatten geplant, in Nordmazedonien einen Film über das Leben der Wildimkerin Hatidze zu drehen, die im Einklang mit der Natur lebt. Doch plötzlich taucht eine Nomadenfamilie in der Nachbarschaft auf und sorgt für Chaos. Der hochbrisante und bildgewaltige Film heimste mehrere Preise ein und läuft am 22. Februar um 22.30 Uhr zum ersten Mal im deutschen Fernsehen.

Ein Horror-Meisterwerk

Wer es düsterer mag, für den ist die Free-TV-Premiere von „Hereditary“ am 25. Februar quasi Pflichtprogramm. In Ari Asters nahezu hymnisch gelobten Horrordrama bricht nach dem Tod der Großmutter großes Unheil über eine Familie herein, als immer mehr erschreckende Details aus der Vergangenheit ans Tageslicht kommen. „Hereditary“ wird häufig zu den besten Horrorfilmen der vergangenen Dekade gezählt.

Alle „Arthouse Kino“-Termine im Überblick

Samstag, 20. Februar

20.15 Uhr: Hail, Caesar!

21.50 Uhr: Cronofobia

23.20 Uhr: Der Samurai

Sonntag, 21. Februar

23.15 Uhr: Suburra

Montag, 22. Februar

22.30 Uhr: Land des Honigs

Dienstag, 23. Februar

23.00 Uhr: Die Lebenden reparieren

Mittwoch, 24. Februar

23.15 Uhr: Nach dem Urteil

Donnerstag, 25. Februar

23.00 Uhr: Hereditary – Das Vermächtnis

Freitag, 26. Februar

22.25 Uhr: Nocturnal Animals

Samstag, 27. Februar

23.00 Uhr: Den Menschen so fern

Sonntag, 28. Februar

23.15 Uhr: Der Hauptmann