Mit dem „Joker“: Sky-Programmhighlights der nächsten Tage

Anzeige

Sky hat seine Programmtipps für die kommenden zwei Wochen verkündet. Mit dabei ist die ein kontrovers diskutierter Oscar-Preisträger und das Finale einer beliebten Crimeserie.

Ab dem 3. Juli können Sky-Kunden bei Sky Q, Sky Go und Sky Ticket die Comicverfilmung „Joker“ sehen, die ergründet, wie aus dem Mobbing-Opfer Arthur Fleck der gefürchtete Bösewicht Joker wird. Für Hauptdarsteller Joaquin Phoenix gab es dafür in diesem Jahr einen Oscar, nachdem das heißt diskutierte Drama 2019 bereits den Hauptpreis der Filmfestspiele von Venedig einheimsen konnte.

Fernab von Kriminalität und düsterer Gewalt spielt hingegen die Tragikomödie „Vom Lokführer, der die Liebe suchte…“, die bereits zwei Tage vorher, am 1. Juli, bei Sky erscheint. Das Filmmärchen erzählt von einem alternden Lokführer, der einen BH findet und nun nach der Besitzerin sucht. Inszeniert wurde diese skurrile Suche im Stil eines Stummfilms.

Auch im Serienbereich hat Sky einige Neustarts angekündigt. So bekommen Fans von „Elementary“ ab dem 8. Juli die siebte Staffel der Krimiserie zu sehen. In der Staffel müssen die Scotland Yard – Berater Sherlock Holmes und Joan Watson ein Säureattentat auf ein Model aufklären. Die siebte Staffel ist zugleich die letzte der Serie.

Alle von Sky beworbenen Programmhighlights der kommenden zwei Wochen im Überblick:

Filme

ab 1. Juli: Vom Lokführer, der die Liebe suchte…

ab 3. Juli: Joker

ab 4. Juli: Eine ganz heiße Nummer 2,0

ab 7. Juli: Last Night

ab 10. Juli: Zombieland: Doppelt hält besser

ab 11. Juli: Black and Blue

ab 13. Juli: Spotlight

Serien

ab 6. Juli: MasterChef USA, Staffel 10

ab 8. Juli: Elementary, Staffel 7

ab 9. Juli: Home Rescue – Wohnen in der Wildnis, Staffel 3

ab 15. Juli: Samurai Jack, Staffel 5; Dr. Stone, Staffel 1; That Time I Got Reincarnated as a Slime, Staffel 1; The Rising of the Shield Hero, Staffel 1