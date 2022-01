Mit Hitchcock- und Lynch-Klassikern: „Winter of Mysteries“ auf Arte

Anzeige

In dem zweiwöchigen Programmschwerpunkt „Winter of Mysteries“ widmet sich der Kulturkanal Arte mithilfe der Meister Lynch und Hitchcock vom 15. bis 28. Januar dem Geheimnisvollen in Film, Popkultur und Wissenschaft.

Alle Dokus, Reportagen und Spielfilme zum Thema seien bis zu 30 Tage nach der TV-Ausstrahlung auch in der Mediathek zu finden, betonte Arte am Donnerstag in Straßburg. Gezeigt wird zum Beispiel eine Expedition tief in Deutschlands größte bekannte Schachthöhle im Berchtesgadener Land: in der Dokumentation „Das Riesending“ von Freddie Röckenhaus (22. Januar, 20.15 Uhr). Es gibt auch die Doku „Rätselhaftes Stonehenge – Die Spur der Steine“ (15. Januar, 22.55 Uhr).

Als Filmklassiker kommen ins lineare mal wieder Alfred Hitchcocks „Vertigo – Aus dem Reich der Toten“ (16. Januar, 20.15 Uhr), „Mulholland Drive“ (17. Januar, 20.15 Uhr) von David Lynch sowie Nicolas Roegs im Venedig der 70er Jahre gedrehter Horror-Kultfilm „Wenn die Gondeln Trauer tragen“. Der Klassiker mit Julie Christie und Donald Sutherland läuft am 26. Januar, 20.15 Uhr.

Ebenfalls zur besten Sendezeit zeigt der Sender den mit David Kross und Daniel Brühl besetzten deutschen Fantasy-Film „Krabat“ von Marco Kreuzpaintner (24. Januar) oder „Das Geheimnis des gelben Zimmers“ von Bruno Podalydès (19. Januar).

Daniel Brühl in „Krabat“; © ZDF/Claussen+Putz Film/Marco Nagel

