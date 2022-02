Mit „Slavegirls“ und Grizzlies: Das sind die nächsten „SchleFaZ“-Filme

Anzeige

Tele 5, Oliver Kalkofe und Peter Rütten haben jüngst feierlich die Verlängerung der Zusammenarbeit verkündet. Schon im März geht es mit diesen Filmen der „SchleFaZ“-Reihe weiter:

Bereits ab 18. März ist das Erfolgsduo bei Tele 5 mit neuen Schundfilmen zurück und bereitet für die SchleFaZ-Fans „Super Mario Bros“, „Slavegirls: Jäger der verschollenen Galaxie“, „Rock ’n‘ Roll Nightmare” und zum Abschluss den Action-Horror-Thriller „Grizzly II“, mit dem damals noch sehr unbekannten Superstar-Gespann Charlie Sheen, Laura Dern und George Clooney, in seiner gewohnt unterhaltsam-persiflierenden Art als Free-TV-Premiere auf.

Peter Rütten: „SchleFaZ bringt die Leute vor den Fernseher und zudem auf Twitter zusammen. “Niemand von uns hätte doch zu Beginn gedacht, dass ausgerechnet beschissene Filme die Zuschauer so begeistern. Das ist schon eine großartige Leistung von uns und vor allem den Fans, denen wir in Zukunft auch die kultigsten Filme aller Zeiten vorstellen dürfen. Auch 2022 werden wir wieder zahlreiche Streifen mit dem Prädikat ‚Besonders miserabel‘ auszeichnen.“

SchleFaZ ist eine der erfolgreichsten Eigenproduktionen von Tele 5 aller Zeiten. Die Formatreihe wird im Auftrag für Tele 5 von KALK TV in Kooperation mit fairworks Medienproduktion (fairmedia) produziert. Seit 2013 waren dabei mehr als 130 Filme Teil der Reihe. Dabei sorgt „SchleFaZ“ sorgt außerdem mit jeder Folge für regen Austausch der Fans in den sozialen Medien, was die Top-Platzierungen beim Social TV Buzz von „kress“ belegen.

Alle Infos rund um SchleFaZ gibt es nun gebündelt unter Tele-5-Homepage sowie auf den Tele 5- und SchleFaZ-Social-Media-Kanälen.

Bereits ab 18. März startet die Frühjahresstaffel der schlechtesten Filme aller Zeiten. © TELE 5