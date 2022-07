MLB All-Star-Game: Baseball-Highlight heute Nacht live im Free-TV

Anzeige

Das All-Star-Game markiert einen Höhepunkte der Saison in der nordamerikanischen Baseball-Liga MLB: Heute Nacht ist es wieder so weit. In Deutschland kann man das Spiel live im Free-TV sehen.

Anzeige

Bei der 92. Auflage des MLB All-Star Game treten im Stadion der Los Angeles Dodgers die besten Spieler der American League (AL) und National League (NL) gegeneinander an. Die Fans hatten die Möglichkeit, die Startaufstellung der jeweiligen Teams per Voting zu bestimmen.

Japaner schreibt Geschichte

Der restliche Kader wurde von Commissioner Rob Manfred und durch eine Spielerabstimmung bestimmt. Mit dem Japaner Shohei Ohtani schreibt einer der Teilnehmer Geschichte. Der Spieler der Los Angeles Angels wurde zum zweiten Mal in Folge als Pitcher und Schlagmann für die American League nominiert. Das gelang vor ihm noch keinem. Mit Byron Buxton und Luis Arraez sind in der AL-Auswahl auch zwei Teamkollegen von Max Kepler bei den Minnesota Twins vertreten.

Sport1 live vor Ort beim MLB All-Star-Game

Sport1 überträgt das Duell, das auch als „Midsummer Classic“ bekannt ist, in der Nacht auf Mittwoch, 20. Juli, live ab 1.30 Uhr im Free-TV mit Kommentator Andreas Thies und Experte Matthias Ondracek. Aus dem Dodgers Stadium meldet ich zudem Moderatorin Anna Dollak mit Stimmen und Eindrücken.

Die MLB informiert außerdem auf dieser Seite über alles Wissenswerte zum diesjährigen All-Star-Game.

Quelle: Sport1

Bildquelle: df-max-kepler: Sport1