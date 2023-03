Monica Lierhaus: Neuer Job bei RTL

Anzeige

Sportmoderatorin Monica Lierhaus kehrt mit einer neuen Aufgabe ins Fernsehen zurück. Die 52-Jährige wird künftig für RTL im Einsatz sein, wie RTL-News-Geschäftsführer Stephan Schmitter im Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Samstag) ankündigte.

Anzeige

„Wir planen mit ihr unterschiedliche Projekte im Sportbereich. Ein erstes Highlight wird ihr Einsatz bei den Special Olympics innerhalb unserer nächsten Themenwoche ‚Inklusion‘ sein.“ Schmitter lobte Lierhaus als „außergewöhnliche Frau und sehr gute Journalistin“.

Monica Lierhaus 2009 nach Hirnoperation im Koma

In den vergangenen Jahren hatte die Moderatorin etwa für Sky gearbeitet. 2009 lag Lierhaus wegen Komplikationen bei einer Hirn-Operation mehrere Monate im Koma. Zuvor hatte sie unter anderem die „Sportschau“ moderiert. Zuletzt war Monica Lierhaus überraschend in der Jubiläumsshow zu 30 Jahren „ran“ im November vergangenen Jahres aufgetreten. Die Vorzeige-Sportjournalistin gehörte neben Gaby Papenburg zum weiblichen Teil der Sat.1-Moderationscrew. Wie sie überhaupt zum Sport gekommen ist, lesen Sie bei Interesse in diesem DIGITAL FERNSEHEN-Artikel.

„Es ist schön zu sehen, dass sie große Lust hat, für uns vor die Kamera zurückzukehren“, sagte Schmitter.