Morgen Dschungelcamp-Auftakt: Das sind die Favoriten

Dschungelcamp is coming: Morgen ziehen wieder zwölf wagemutige beziehungsweise verzweifelte Promis in den australischen Dschungel. Ab sofort darf spekuliert werden, welcher der Kandidaten die größte Chancen auf den Sieg hat.

In Australien brennt die Erde lichterloh und deutsche C-Z ziehen trotzdem ins Dschungelcamp – Kritik kam nicht nur vom Kandidat und „GZSZ“-Star Raúl Richter. Das Stattfinden der Show hat jedoch nicht nur Schattenseiten wie bei Digitalfernsehen vor einigen Tagen bereits zu lesen war. Jetzt verteidigte Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow die Show gegenüber der DPA und betonte die Wichtigkeit des Jobs für die australischen Mitarbeiter, deren Einkommen dadurch nicht nur im Januar gesichert sei.

In diesem Jahr hat RTL wieder eine bunt gemischte Gruppe aus Kandidaten zusammengestellt. Um herauszufinden, wer die besten Siegeschancen hat, haben die Buchmacher von Wettbasis die Gewinn-Quoten der Camper analysiert. Je höher dabei die Quote, desto geringer ist die Aussicht auf den Sieg. Andererseits wird bei der besten Quote auch am wenigsten Geld ausgezahlt. Die höchsten Chancen schreiben die Wettanbieter bisher dem ehemaligen GZSZ-Schauspieler Raúl Richter zu, mit einer Quote von 4,5 – allerdings dicht gefolgt von einem doppelt belegten zweiten Platz, den Reality-TV-Sternchen Elena Miras und „DSDS“-Gewinner Prince Damien mit einer Quote von 5,0 belegen. Von Promi zu Promi klettert die Quote fleißig nach oben, doch für den ehemaligen Verkehrsminister Günther Krause sieht es bisher mit einer Quote von 26 am schlechtesten aus.

Die 14. Staffel des Dschungelcamps startet morgen um 21.15 Uhr auf RTL.