Nach Bundesliga-Aus: Ab heute Tennis-Wochen bei Sky – mit Free-TV-Finale

Das Grand Slam Turnier von Wimbledon ist zwar für 2020 abgesagt, doch Sky Sport will Tennis-Fans die Wartezeit bis zu denn nächsten großen Turnieren verkürzen. Ab heute gibt es tägliches Ersatzprogramm – und zum Abschluss noch ein Free-TV-Schmankerl.

Vom 29. Juni bis zum 12. Juli soll das Sonderprogramm bei Sky Sport laufen. Bei Sky Sport 3 HD gibt es in diesem Zeitraum täglich rund 12 Stunden Tennis-Sport aus Wimbledon zu sehen, wie der Sender bekanntgab. Start ist heute um 12 Uhr mit dem Match von Philipp Kohlschreiber gegen Novak Djokovic aus dem vergangenen Jahr.

Bei der Sonderprogrammierung zeigt Sky Sport berühmte Klassiker-Spiele in Zusammenfassungen und in voller Länge. Wie Sky verkündete, soll es dabei ein Wiedersehen mit unter anderem Boris Becker, Roger Federer, Serena Williams und Angelique Kerber geben. Offizielle Filme und Dokumentationen über berühmte Wimbledon-Momente sollen das Programm ergänzen.

Gesendet wird außerdem ein Interview, in dem Angelique Kerber ihren Weg zum Wimbledon-Sieg von 2018 Revue passieren lässt und exklusive Einblicke zu jedem ihrer Spiele gewährt. Am 11. Juli wird bei Sky Sport News HD frei empfangbar das Damenfinale von Kerber ausgestrahlt, in dem sie Serena Williams besiegte. Kerber soll laut Sky die Übertragung als Co-Kommentatorin begleiten. Einen Tag später, am 12. Juli, wird dann noch das Herrenfinale von 1985 zwischen dem damals 17 Jahre alten Boris Becker und dem US-Amerikaner Kevin Curren folgen.