Nach dem Aus bei Sat.1: Zu diesem Sender wechselt „Doc Caro“ jetzt

Dr. Carola Holzner, genannt „Doc Caro“, ist eine der bekanntesten Notärztinnen Deutschlands. Bislang war sie bei Sat.1. Anfang des Jahres wurde jedoch bekannt, dass ihre Sendung bereits nach der ersten Staffel abgesetzt wird. Jetzt ist klar, zu welchem Sender es sie zieht.

Die erfahrene Medizinerin steht für Klartext und ist immer ganz nah dran an ihren Patienten. Ob im TV oder in ihren beiden Bestsellerbüchern – ihr gelingt es, gesellschaftlich relevante Gesundheitsthemen auf anschauliche Weise zu erklären. Jetzt hat die Ärztin bei Vox eine neue, exklusive Heimat gefunden und wird dort 2023 mit einer eigens auf sie zugeschnittenen Doku-Reihe zu sehen sein. Darüber hinaus sind auch Einsätze als Expertin in verschiedenen Magazinen von RTL Deutschland geplant.

Doc Caro bekommt bei Vox eigene Sendung und wird auch bei RTL eingesetzt

Dr. Carola Holzner: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Vox und RTL Deutschland. Unser gemeinsamer Wunsch ist es, die Herzen der Menschen zu erreichen, sie für Medizin und ihre Gesundheit zu begeistern und spannende Einblicke in gesellschaftlich relevante Medizinthemen zu geben. Denn Gesundheit geht uns alle etwas an. Ich kann es nicht abwarten. Legen wir los!“

Marcel Amruschkewitz, Vox-Chefredakteur & -Unterhaltungschef: „Dr. Carola Holzner ist nicht nur Medizinerin aus Leidenschaft, sie hat auch die besondere Fähigkeit, ihr medizinisches Wissen spannend und für jedermann verständlich zu vermitteln – und das mit großem Erfolg. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir eine exklusive Zusammenarbeit mit ‚Doc Caro‘ vereinbaren konnten. Mit ihrer großen Expertise und ihrer direkten und empathischen Art passt sie perfekt in die VOX-Familie, in der ich sie ganz herzlich willkommen heiße.“

Quelle: RTL

Bildquelle: df-doc-caro: RTL