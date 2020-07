Nach langem Warten: 12. Staffel „Doctor Who“ kommt ab heute zu Fox

Anzeige

Endlich wird die neue Staffel “Doctor Who” auch in Deutschland ausgestrahlt. Sci-Fi Fans können sich jetzt über neue Abenteuer des Zeitreisenden auf Fox freuen.

Der eigentliche Starttermin für die 12. Staffel von “Doctor Who” war der 16. April. Gründe für die Verschiebung gab der Sender Fox zwar nicht an, die Vermutung liegt aber nah, dass Fans auf Grund der Corona-Pandemie länger auf die neue Folgen (Stichwort: Synchronisation) warten mussten.

Jetzt ist es soweit: Auch in Staffel 12 der am längsten laufenden Sci-Fi-Serie der Welt wird Jodie Whittaker die Rolle des quirligen Zeitreisenden übernehmen. Als erste weibliche Verkörperung des Doktors ist Whittaker mittlerweile ein Fanliebling geworden. Begleitet wird sie von drei Freunden, die sie auf ihren Abenteuern in Raum und Zeit getroffen und mit auf Reisen genommen hat. Neben der Stammbesetzung werden in der neuen Staffel aber auch Stephen Fry (“Sherlock Holmes: Spiel im Schatten”), Sir Lenny Henry (“Broadchurch”) und Robert Glenister (“Spooks – Im Visier des M15”) auftauchen.

Gleich die erste Folge “Spyfall” liefert schon all das, was “Doktor Who” seit Jahrzehnten ausmacht: fesselnde Charaktere, Blockbuster-Optik und viele außerirdische Gefahren. Gemeinsam begegnen sie etwa den körperlosen Kasaavin. Diese Alien Spezies kann sich mühelos durch jedes Hindernis bewegen und will das Universum mittels DNA-Manipulation übernehmen. Außerdem sorgen die Judoon, ein Polizeitrup bestehend auch rhinozerosartigen Wesen, die für die intergalaktische „Schattenprklamation“ arbeiten, für Chaos. Mit genügend Humor und Dramatik versuchen der Doktor und ihre Begleiter das Universum zu retten und treffen dabei auch auf ihren Erzfeind: den “Master”, gespielt von Sacha Dhawan.

Die 12. Staffel von “Doctor Who” ist ab heute immer donnerstags um 21 Uhr exklusiv auf Fox zu sehen. Dort kann man zwischen dem englischen Original und der deutschen Synchronfassung wählen. Insgesamt umfasst die Staffel zehn Folgen, die im Anschluss auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV verfügbar sind.