Nachholspiele der 1. und 2. Bundesliga exklusiv bei Sky

Diese Woche gibt es neben reichlich Europapokal auch noch Live-Fußball aus der 1. und 2. Bundesliga. Die zwei Nachholspiele laufen exklusiv bei Sky.

Den Anfang macht dabei an diesem Dienstag der einst ruhmreiche Hamburger gegen Erzgebirge Aue. Die Gäste sind Tabellensiebzehnter und bangen ob eines schon recht großen Abstands zum rettenden Ufer um den Klassenerhalt. Der HSV möchte hingegen am liebsten nicht schon wieder der 2. Bundesliga erhalten bleiben. Nach drei vierten Plätzen in den vergangenen Jahren soll endlich der Aufstieg her. Doch die Realität sieht anders aus: Platz sieben und neun Punkte Rückstand auf die Auftstiegsplätze. Fahren die Rothosen heute keinen Sieg ein, ist der Bundesliga-Zug wohl bereits abgefahren für den HSV. Anpfiff ist um 18.30 Uhr, Sky Sport Bundesliga 2 überträgt live.

Brisante Nachholspiele in Liga eins und zwei

Der FC Augsburg und FSV Mainz 05 sind dann morgen an der Reihe. Hier geht es ausschließlich gegen den Abstieg – und zwar für die Gastgeber. Während Mainz es sich bereits in ruhigen Tabellenregionen gemütlich gemacht hat, müssen die Augsburger noch bangen. Nur drei Punkte stehen sie vor einem Abstiegsplatz, obwohl die jüngsten Ergebnisse stimmten. Das verdeutlicht nur die Brisanz, die das Spiel bei seiner eigentlichen Ansetzung Mitte März für den FCA gehabt hätte. Doch Corona-bedingt fiel die Partie aus. Nun sieht es zwar etwas besser aus in der Tabelle, aber die Schwaben müssen wohl trotzdem bis zum Saisonschluss noch zittern.

Balsam auf die Seele könnte ein Sieg am Mittwoch, ebenfalls um 18.30 Uhr, sein. Hier überträgt dann Sky Sport Bundesliga 1 live.