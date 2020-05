Nascar-Rückkehr heute Abend live bei Sport1+ und Motorvision

Nicht Fußball-Fans haben dieses Wochenende Grund zur Freude. Auch für Motorsport-Enthusiasten gibt es wieder Unterhaltung. Die Nascar Cup Series ist wieder zurück.

Heute Abend kehrt die Nascar Cup Series als erste große Rennserie aus der Corona-Pause zurück. Sport1+ und Motorvision TV werden das „The Real Heroes 400“ aus Darlington, das allen Arbeitskräften aus dem Gesundheitswesen gewidmet ist, ab 21.30 Uhr mit deutschem Kommentar live übertragen.

Das zweite Rennen aus Darlington – unter Flutlicht – gibt es in der Nacht auf Donnerstag live ab 1.30 Uhr exklusiv bei Sport1+. Bei dem Pay-TV-Kanal geht es dann mit dem Coca-Cola 600 in Charlotte am Sonntag, den 24. Mai live ab 23.30 Uhr weiter. Ein weiteres Flutlichtrennen in Charlotte wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 28. Mai live ab 2 Uhr gezeigt.

Ausgewählte Rennen des Saisonverlaufs sind darüber hinaus auch bei Motorvision TV live zu sehen. Alle weiteren Rennen werden dort in Highlight-Form gezeigt.