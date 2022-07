National Geographic lüftet die Geheimnisse von Neuschwanstein

Anzeige

National Geographic präsentiert mit der Doku „Die Geheimnisse von Neuschwanstein“ eine deutsche Eigenproduktion. Die TV-Premiere ist für den September datiert.

Schloss Neuschwanstein – ein Ort voller Träume, Wunder und Mythen, aber auch voller Geheimnisse. Jahr für Jahr zieht das mittelalterlich anmutende Bauwerk im Allgäu über 1,5 Millionen Besucher aus aller Welt an. Das Schloss oberhalb der Pöllatschlucht bei Füssen wurde vom bayerischen König Ludwig II. (1845 – 1886) errichtet. Die Fertigstellung erlebte der „Märchenkönig“ jedoch selbst nicht mehr. Er starb im Juni 1886 unter bis heute ungeklärten Umständen.

Nach außen hin wirkt Neuschwanstein wie das Ideal einer mittelalterlichen Burg. Doch innen ist das Ensemble viel moderner. Von Beginn an war eine Warmluftheizung geplant, es gab fließendes Wasser in allen Stockwerken und sogar ein Telefon sowie eine Klingelanlage, mit der Ludwig II. seine Bediensteten zu sich rief.

National Geographic begleitet die aufwendige Restauration von Neuschwanstein

In jüngster Vergangenheit wurde jedoch immer deutlicher, dass das Kulturdenkmal in die Jahre gekommen war. Schäden durch UV-Licht, Staub und die Feuchtigkeit in den Räumen, die durch die vielen Besucher produziert wurde, erforderten umfangreiche Sanierungsmaßnahmen. Zum ersten Mal seit seiner Erbauung vor mehr als 150 Jahren wurde das Schloss in den vergangenen Jahren vollständig restauriert. Die entstandenen Kosten werden auf über 20 Millionen Euro geschätzt. Das Mammutprojekt war und ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn bis zur feierlichen Wiedereröffnung des Thronsaals am 4. August müssen nahezu alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Die National Geographic Eigenproduktion „Die Geheimnisse von Neuschwanstein“ blickt hinter die Kulissen der umfangreichen Restaurierung und gewährt exklusive Einblicke in und hinter die Kalkstein-Fassaden und die geheimnisvolle Persönlichkeit von Bayerns Märchenkönig Ludwig II. Die Dokumentation begleitet Restauratoren, Experten und Handwerker bei ihren aufwendigen Arbeiten und zeigt Entdeckungen verschiedener Wissenschaftler in Bereichen, die Besuchern sonst verborgen bleiben.

National Geographic sendet „Die Geheimnisse von Neuschwanstein“ am 25. September um 21 Uhr als TV-Premiere.

Quelle: Fox Channel/ National Geographic