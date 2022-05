„Nawalny“: Kino-Doku schon bald im Free-TV und Streaming

Anzeige

Der Dokumentarfilm „Nawalny“ über den gleichnamigen Kreml-Kritiker läuft derzeit in den Kinos und kommt schon bald ins Streaming und lineare Fernsehen.

August 2020: Ein Flugzeug wird von Sibirien nach Moskau umgeleitet, als ein Passagier an Bord einen Zusammenbruch erleidet. Es ist der Anti-Korruptions-Anwalt Alexei Nawalny. Bald ist klar: Putins schärfster Kritiker wurde vergiftet. Die preisgekrönte Dokumentation „Nawalny“ rollt den spektakulären Fall auf. „Nawalny“ ist nach dem Kinostart am 5. Mai exklusiv ab dem 1. Juni auf RTL+ als Deutschlandpremiere abrufbar und feiert am 6. Juni TV-Premiere um 21:05 Uhr bei NTV. Bei GEO ist die Doku am 27. Juni um 20:15 Uhr zu sehen. Das teilte RTL am Freitag mit.

Der Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen sorgte für internationales Aufsehen. In der Berliner Charité bestätigten die deutschen Behörden, dass Nawalny mit dem sowjetischen Nervengift Nowitschok vergiftet wurde. Doch wer steckt dahinter? Die Dokumentation zeigt, teilweise in Echtzeit, wie kompliziert die Suche nach der Wahrheit ist. Dabei kommt Alexei Nawalny auch selbst zu Wort. Regisseur Daniel Roher zeichnet das Porträt eines meisterhaften Medienstrategen, der sich voll und ganz seiner Heimat verschrieben hat, so RTL.

Beim diesjährigen Sundance Film Festival wurde die Dokumentation mit dem Audience Award in der U.S. Documentary Competition Section und dem Festival Favorite Award ausgezeichnet.

Text: RTL Deutschland/ Redaktion: JN