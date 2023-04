Neue ARD-Krimis im Doppelpack an Gründonnerstag

Anzeige

Frisches ARD-Futter für Krimi-Fans direkt vor Ostern: Mit neuen Folgen von „Mord auf Shetland“ und dem Zürich-Krimi im Ersten.

Anzeige

Wieder ein kaltblütiger Mord auf Shetland: Anwalt Alex Galbraith (Jim Sturgeon) ist mitten am Tag in seinem Haus erschossen worden. Detective Inspector Jimmy Perez (Douglas Henshall) und seine Kollegin Tosh (Alison O’Donnell) vermuten, dass das Opfer dem Täter die Tür geöffnet hat, ihn also kannte. Der mit der Politikerin Eve Galbraith (Cora Bissett) verheiratete Jurist hatte nicht nur Freunde. Er brachte die Bewohner Shetlands gegen sich auf, weil er dafür kämpfte, dass die an Krebs im Endstadium erkrankte Mörderin Donna Killick (Fiona Bell) vorzeitig aus der Haft entlassen wird. Der Krimi „Mord auf Shetland – Alte Wunden“ läuft am Gründonnerstag (6. April) um 21.45 Uhr im Ersten, er markiert den Auftakt zu einem Dreiteiler.

Die zwei weiteren Teile der Krimireihe werden am Ostersonntag und Ostermontag zur gleichen Uhrzeit gesendet. „Mord auf Shetland“ ist eine Produktion der ITV Studios für die BBC. Gedreht wurde auf den Shetlandinseln.

Ina Paule Klink, Christian Kohlund und Pummel im Zürich-Krimi

Christian Kohlund (72) und Ina Paule Klink (43), die zusammen im „Zürich-Krimi“ der ARD spielen, sind beide Pferdefans. Sie seien nicht abgeneigt, in der Zürich-Krimi-Reihe auch mal aufs Pferd zu steigen, sagte Klink der Deutschen Presse-Agentur. Klink führt neben der Schauspielerei und dem Singen einen Reiterhof bei Berlin. „Christian fragt immer zuerst: Wie geht es Pummel? Das ist mein Pferd“, sagte Klink. Er schicke ihr auch ab und zu Ausschnitte aus früheren Filmen zu, in denen er hoch zu Pferd zu sehen ist.

Auch spielte der Schweizer Schauspieler 2014 bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg den Bösewicht in „Unter Geiern – Der Geist des Llano Estacado“. Kohlund hat nach eigenen Worten heimlich „Karl May“-Bücher unter der Kirchenbank gelesen, als er Anfang der 1960er Jahre in einer Schweizer Klosterschule vor 6 Uhr morgens zur Heiligen Messe musste.

ARD hat über Ostern noch mehr neue Shetland-Krimis zu bieten

Die neue Episode des Zürich-Krimis, „Borchert und die Sünden der Vergangenheit“, läuft am Donnerstag um 20.15 Uhr im Ersten. Der Krimi „Mord auf Shetland – Alte Wunden“ läuft ebenfalls an diesem Gründonnerstag (6. April) direkt im Anschluss um 21.45 Uhr im Ersten. Die weiteren Teile der Krimireihe laufen am Ostersonntag (8. April) und Ostermontag (9. April) zur gleichen Sendezeit.