Apple startet neuen Musik-Streamingdienst für Fans klassischer Musik

Klassik-Fans: Der neue Streamingdienst Apple Music Classical ist an diesem Dienstag als eigenständige App gestartet und will nun Konkurrenz-Angebote wie Stage+ hinter sich lassen.

Die Idee für einen Klassik-Streamingdienst trug Apple anscheinend schon ein Weilchen mit sich herum. Denn nicht nur wurde bereits im August 2021 die Übernahme des auf klassische Musik spezialisierten Angebots Primephonic verkündet, der Konzern hatte damals im gleichen Atemzug auch schon die nun vor dem Launch stehende neue App etwas voreilig für 2022 angekündigt.

Apple Music Classical kann zum Start sage und schreibe rund 5 Millionen Inhalte vorweisen

Damals hieß es bereits: „In den kommenden Monaten erhalten Fans von Apple Music Klassik ein ganz spezielles Erlebnis mit den besten Funktionen von Primephonic, darunter bessere Browsing- und Suchfunktionen nach Komponisten und Repertoire, detaillierte Anzeigen von Metadaten klassischer Musik sowie neue Funktionen und weitere Vorteile.“

Nun hat es dann doch etwas mehr als ein paar „Monate“ gedauert – genauer gesagt 18 an der Zahl. Der Klassik-Streamingdienst Primephonic hingegen verschwand bereits im September nach dem Aufkauf durch Apple. In der Zwischenzeit erhielten ehemalige Abonnenten Apple Music sechs Monate lang kostenlos. Die Migration zur neuen, vom Haupt-Audio-Streamingangebot unabhängigen App sollte halbwegs einfach funktionieren. Hat das Unternehmen doch erklärt Apple Music Classical ohne Zusatzkosten anzubieten, für Bestandskunden versteht sich. Zugangsvoraussetzung für Apple Music Classical ist ein Gerät mit iOS 15.4 oder neuer.

Konkurrenz auf dem Klassik-Streaming-Markt von Deutsche Grammophon

Inhaltlich verspricht man den bisher größten „Klassik-Katalog der Welt“, der auf technischer Seite rund 5 Millionen(!) Tracks in Apple Musics hochauflösendem Lossless 3D-Audio-Format sowie Dolby Atmos dargeboten werden soll. Bis zu 192 kHz/24-bit Hi-Res Lossless kündigt Apple als maximale Soundqualität an. Die Deutsche Grammophon hat im Übrigen erst im November mit ihrem Klassik-Streamingdienst Stage+ vorgelegt. Auch hier wird auf bestmöglichen Klang wert gelegt. Ob sich das Angebot mit Apple Music Classical auf den ersten Blick messen kann, oder sogar besser ist, kann man in diesem DIGITAL FERNSEHEN-Artikel nachlesen.

