Neue „Ehrlich Brothers“-Show heute live im TV

Anzeige

Für opulente Magiemomente und ein großes Spektakel sorgt das Duo der „Ehrlich Brothers“ auf ihrer neuen Tour. Am Samstag gibt es die Show live im TV zu sehen.

Anzeige

Die „Ehrlich Brothers“ sind auch im echten Leben Brüder und tragen den bürgerlichen Nachnamen Reinelt. Mit ihrem selbst gewählten Künstlernamen Ehrlich wollten sie sich ab 2004 einen Titel geben, der ihre greifbare und eben ehrliche Unterhaltung widerspiegelt.

Auf der Bühne stehen die Brüder bereits seit dem Jahr 2000 gemeinsam. Ihre aktuelle Tournee führt sie auf verschiedene Bühnen Europas: Deutschland, London und Paris. Die kommende Show am Wochenende können die Zuschauer darüber hinaus bequem vom Wohnzimmer aus verfolgen.

Ehrlich Brothers live im TV

Am heutigen Samstag zur Primetime um 20.15 Uhr zeigt RTL die Show „Dream & Fly„. Die Zuschauer, ob in der Menge stehend oder auf dem Sofa sitzend, erwartet eine Fülle an neuen Kunststücken. Aus dem Nichts heraus betreten die Brüder vom Helikopter aus die Bühne, so zumindest das Versprechen der Magier. Aus Flammen soll außerdem ein goldener Lamborghini entstehen und die Kinder mit dem größten Süßigkeitenglas der Welt verzaubert werden. Zumindest jene Kinder, die live vor Ort sind.

Streaming-Freunde benötigen für die Übertragung einen Zugang zu RTL+. Auf der Platform lässt sich die Show auch zu einem späteren Zeitpunkt nachsehen.

Wer selbst einmal Teil einer Show im TV sein möchte, kann sich zunächst im Kleinen ausprobieren: Dazu sucht RTL Kandidaten für eine Quizsendung.

Bildquelle: DF_Ehrlich Brothers Show live im TV: RTL / Christoph Köstlin