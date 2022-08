RTL plant neue Quizshow: Keine Grenze beim Gewinn

Anzeige

RTL sucht noch Kandidaten für eine neuartige Quizshow mit dem Titel „Ohne Limit“, in der der Gewinn keine Grenzen kennt.

„In dieser Gameshow endet die Gewinnleiter niemals – wenn die Antworten richtig sind“, teilte der Kölner Privatsender am Montag mit. „Die richtige Antwort auf jede Frage ist immer eine Zahl. Ziel des Spiels ist es, so nah wie möglich an die richtige Antwort heranzukommen, ohne sie zu überschreiten.“

Denn wer die Zahl überschreitet, hat alles verloren, so die Mitteilung. Moderiert wird die RTL-Quizshow mit dem Namen „Ohne Limit“ zur besten Sendezeit von Daniel Hartwich. Gesucht sind für das Quiz Kandidaten-Paare. Anfang September werden zunächst zwei Folgen hergestellt. Die Ausstrahlung ist dann für den Winter vorgesehen. „Ohne Limit“ basiert auf dem britischen Format „Limitless Win“.

Text: dpa/ Redaktion: JN

Bildquelle: ohnelimit: RTL