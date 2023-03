Neue Eurosport-Kampagne setzt auf internationale Topstars

Anzeige

Vier Sport-Ikonen, vier Leidenschaften, vier Geschichten. In der neuen Eurosport Marken-Kampagne „Unlock The Power of Sport“ stellen vier herausragende Eurosport-Experten und frühere Weltklasse-Athleten ihre besondere Verbindung zum Sport und ihren einzigartigen Karriereweg heraus.

Zentrum der Kampagne sind die Geschichten der zweifachen Ski Alpin Olympiasiegerin Tina Maze, des früheren spanischen Weltklasse-Tennisspielers Alex Corretja, des siebenfachen Snooker-Weltmeisters Ronnie O’Sullivan und der Vorreiterin im Rennradsport Iris Slappendel. In je vier 45-Sekunden-langen Spots wird hervorgehoben, warum der Sport für die vier Sportstars im Laufe ihrer erfolgreichen Karrieren so wichtig war – eine Botschaft, die sie durch ihre Leidenschaft für den Sport auch heute noch mit den Zuschauer:innen auf Eurosport teilen. Egal ob es mit dem ersten gelochten Ball am Snooker-Tisch, mit der ersten Vorhand auf dem Sandplatz, den ersten Spuren mit den Skiern im Schnee oder mit der ersten Tour auf dem Fahrrad angefangen hat – die Zusammenarbeit mit Eurosport in ihrer Rolle als Experten ist die natürliche Fortsetzung ihrer sportlichen Abenteuer, die sie in die ganze Welt geführt haben.

Die neue Kampagne wird auf mehreren Plattformen von Warner Bros. Discovery zu sehen sein, darunter auf den digitalen, linearen und sozialen Plattformen von Eurosport sowie auf CNN International und dank einer neuen Partnerschaft auch auf France 24.

Eurosport-Kampagne läuft auch bei CNN und France 24

Den Auftakt der Serie bildet die Episode mit der slowenischen Ski-Legende Tina Maze, die passend zum Ende der Wintersport-Saison aktuell ausgestrahlt wird. Im zweiten Teil der Kampagne, die im Vorfeld der Snooker-Weltmeisterschaften im April zu sehen sein wird, erzählt Ronnie O’Sullivan, wie er die größten Hürden in seinem Leben überwunden hat, um an die Spitze seines Sports zu gelangen.

Ab Mitte Mai und im Vorfeld von Roland-Garros, dem Grand Slam, bei dem Alex Corretja zweimal das Finale erreichte, erklärt der spanische Eurosport-Tennisexperte, warum der Sport ihm weiterhin viel Freude bereitet. Im vierten und letzten Teil der Reihe, der im Juni im Vorfeld der Tour de France ausgestrahlt wird, offenbart die ehemalige niederländische Radrennfahrerin Iris Slappendel ihre persönlichen Gedanken über die geschlechtsspezifischen Vorurteile, denen sie während ihrer 12-jährigen Karriere begegnet ist – und wie sie diese überwunden hat.

David Bernard-Bret, Vice President, WBD Sports EMEA Marketing über die neue Eurosport-Kampagne: „Als Teil unserer Mission ‚Unlock The Power of Sport‘ kreiert unsere neue Kampagne insbesondere die verschiedenen Lebenswege unserer Markenbotschafter und stellt dabei insbesondere die gemeinsame Leidenschaft für den Sport heraus. Denn der Sport vereint, verbindet und inspiriert. Unsere vier Sport-Ikonen sind bekannt für ihre unglaubliche Leidenschaft für ihre jeweiligen Sportarten. Und diese Botschaft geben sie nun an Millionen von Fans weiter, die jeden Tag Eurosport schauen.“

Die vier Spots wurden in-house bei Warner Bros. Discovery mit Unterstützung einer Produktionsfirma produziert. Jede Episode wird mit Untertiteln in verschiedenen Sprachen verfügbar sein.

Kampagne 2022:

Aktuell bietet der Youtube-Kanal des Senders noch keinen der Clips an. Im letzten sah die Kampagne im Übrigen so aus:

Im letzten Jahr startete Warner Bros. Discovery das Format „The Power of Sport“ – ein wöchentliches, zielgerichtetes Programm, das den ganzen Sommer über auf seinen linearen und digitalen Plattformen ausgestrahlt wurde und Interviews mit einigen der größten Persönlichkeiten aus der ganzen Welt enthält und einen Rückblick auf die besten Sportereignisse der letzten Zeit gibt.

Bildquelle: df-eurosport-kampagne-2023: Eurosport