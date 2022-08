Neue Moderatorinnen bei „RTL Aktuell“ und „Punkt 6“ heute mit Debüt

Anzeige

Sowohl beim Frühmagazin „Punkt 6“ als auch bei „RTL Aktuell“ geben heute neue Moderatorinnen ihr Stelldichein.

Anzeige

Mit Vanessa Civiello verstärkt ein weiterer Neuzugang das Moderationsteam des RTL-Frühmagazins „Punkt 6/7/8“ rund um Annika Lau, Annett Möller, Daniela Will, Simon Beeck, Daniel Fischer und Marco Schreyl. Ihren ersten Einsatz on air hat die neue Moderatorin an diesem Montagmorgen.

Civiello ist seit 2020 auch Moderatorin von „Toggo Radio – Euer Morgen“ und lässt dort die jungen Hörer in den Tag starten. Dem Radiosender wird sie auch weiterhin erhalten bleiben. © RTL / Sarah Wurm Schon Ewigkeiten bei RTL, ab heute auch bei „RTL Aktuell“: Roberta Bieling. © RTL/ Stefan Gregorowius

Doppel-Premiere für neue Moderatorinnen bei RTL

Roberta Bieling wird ab August das „RTL Aktuell“-Moderationsteam am Nachmittag verstärken. Bieling ist bereits seit über 20 Jahren als Moderatorin der Früh- und Mittagsmagazine von RTL zu sehen, darunter „Punkt 12“ und früher bei „Guten Morgen Deutschland“.

Am heutigen 1. August soll sie um 17 Uhr erstmals eine Ausgabe von „RTL Aktuell“ moderieren.

Text: FR/JN; Redaktion: bey

Bildquelle: Vanessa Civiello RTL Punkt 6: RTL

roberta-bieling: RTL

Nachrichten-News: © udra11 - Fotolia.com