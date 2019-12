Neue Nibelungen-Serie lehnt sich inhaltlich weit aus dem Fenster

Constantin Film plant eine ungewöhnliche Interpretation der Geschichte von Hagen von Tronje. Diese soll 2020 als Mehrteiler verfilmt werden. Die ersten Details muten etwas merkwürdig an.

Ab 2020 werde die Neuinterpretation der Nibelungensage in Produktion gehen, teilte die Constantin Film am Donnerstag in München der Deutschen Presse-Agentur mit. Grundlage soll der Roman „Hagen von Tronje“ des Fantasyautors Wolfgang Hohlbein von 1986 sein. Regie führen sollen Cyrill Boss und Philipp Stennert, die unter anderem das Mysteryabenteuer „Das Haus der Krokodile“ und die Sky-Serie „Der Pass“ inszeniert haben, produzieren werden das Vorhaben Constantin-Chef Martin Moszkowicz und Oliver Berben.

Man wolle die Konstellation der Nibelungensage komplett auf den Kopf stellen, kündigte Constantin Film an. Hagen von Tronje, sonst eher der finstere Ritter, werde zum einsamen Helden und werde für Mut, Treue und individuelle Freiheit stehen. Siegfried, Held der Nibelungensage, soll als skrupelloser Emporkömmling erscheinen und eine autoritäre Staatsform vertreten, gestützt auf das Christentum. Angaben zum Budget und zu Schauspielern machte das Unternehmen noch nicht.

Die Geschichten rund um das Heldenepos der Nibelungen wurden schon öfter verfilmt. Dem Komponisten Richard Wagner dienten sie zudem als Stoff für seinen weltberühmten Opernzyklus.