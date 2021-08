Neue Ralf Schmitz-Show – „Paar Wars“ in Sat.1

Anzeige

Nach seinem Wechsel zu Sat.1 startet im September die neue Sendung von Ralf Schmitz. Bei „Paar Wars“ testet der Moderator in jeder Show die Beziehung von drei Paaren.

Nach seinem Ausstieg beim beliebten RTL-Format „Take me out“ startet ab dem 3. September um 20.15 Uhr „Paar Wars“ auf Sat.1 mit Ralf Schmitz. In der Sendung können nach Informationen von Sat.1 Paare bis zu 100.000 Euro gewinnen. Dabei sei „nicht Köpfchen oder Kraft, sondern allein das Kennen der besseren Hälfte und das Zusammenspiel als Paar“ entscheidend. Pro Sendung stellen sich drei Paare jeweils in acht Prüfungen dem schmitzschen Beziehungstest.

„Nur die zwei Duos, die sich ganz genau kennen, am besten harmonieren und das meiste Geld für ihren Jackpot eingesammelt haben“, haben nach Senderangaben die Möglichkeit mit 100.000 Euro nach Hause zu gehen. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen bei Sat.1 wird „Paar Wars“ ab dem 3. September auch auf Joyn abrufbar sein.