Neue Syfy-Serie „Reginald the Vampire“ startet heute

Drei Wochen nach „Chucky“ kommt mit „Reginald the Vampire“ nun weiteres neues Syfy-Serien-Material – stets direkt im Anschluss an die berühmte Mörderpuppe.

Die neue Comedy-Serie „Reginald the Vampire“ startet am heutigen 16. Februar um 21.10 Uhr auf Syfy – immer donnerstags, mit einer Folge wöchentlich. Alle Folgen sind im Anschluss auch auf Abruf verfügbar.

„Spider-Man“-Star spielt „Reginald the Vampire“

Jacob Batalon („Spider-Man: No Way Home“) verkörpert Reginald, einen pummeligen und missmutigen Vampir, der in einer Welt voll von schönen, fitten und eitlen Vampiren lebt. Hier ein Trailer zu der neuen Syfy-Serie:

Darum geht es in der neuen Syfy-Serie:

Er mag zwar unsterblich sein, aber er hat noch immer dieselben Probleme wie jeder andere Kerl: ein Mädchen, das er liebt, das er aber nicht haben kann, ein tyrannischer Vorgesetzter auf der Arbeit und das Vampiroberhaupt, das ihn töten will. Glücklicherweise entdeckt Reginald, dass er ungeahnte Kräfte besitzt.

