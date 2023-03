Neuer ARD-Krimi mit Bernhard Conrad startet diese Woche

Anzeige

Für seine neue Rolle als Profiler in einem ARD-Krimi hat der Schauspieler Bernhard Conrad auf den Rat eines Top-Experten zurückgreifen können.

Er habe das Glück gehabt, den gerade in Rente gegangenen Leiter der Operativen Fallanalyse des Landeskriminalamtes Niedersachsen kennenzulernen, sagte der 41-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Eine bessere Vorbereitung konnte ich mir nicht wünschen. Somit gewann ich innerhalb kurzer Zeit ein fachspezifisches Wissen.“ Conrad stellt in dem Thüringen-Krimi „Tod am Rennsteig – Auge um Auge“ an diesem Donnerstag um 20.15 Uhr im Ersten einen Fall-Analytiker dar. Mit dabei als TV-Ermittlerin: Kristin Suckow.

Der mehrfach ausgezeichnete Schauspieler („Kahlschlag“) hatte einen ganz bestimmten Vorsatz: „Einer meiner Gedanken in der Vorbereitung war es, mir selbst den Wunsch zu erfüllen, ein etwas anderer Kommissar zu werden als meine Fachkollegen von Montag bis Sonntag.“ Zumindest sei das Profiling in Deutschland noch nicht so prominent im Fernsehen Thema gewesen – „und das ist ja schon mal etwas Anderes“.

Neuer ARD-Krimi dreht sich um von Conrad dargestellten Profiler

Die Fälle und Methoden von Profilern hätten „oft etwas Mystisches, und eben nichts Analytisches. Und wir Zuschauenden werden zum Staunen und Gruseln eingeladen“, so Conrad. „Die Mystik darf nur nicht im Vordergrund stehen, wie ich finde. Das lenkt schnell von der Handlung und vom Menschlichen der Figuren ab. Und der Lone-Wolf-Aspekt, stets gegen den Strom, fern der Norm, und trotzdem oder genau deswegen up to date unterwegs zu sein, zieht immer. Also alles Dinge, die den reellen Arbeitsprozessen tatsachenorientierter Analyse und penibler Kleinstarbeit der amerikanischen Profiler und unseren operativen Fall-Analytikern hier in Deutschland entgegenstehen.“

„Ich habe ein komödiantisches Talent, was leider zu wenig bekannt ist“, sagte der 41-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Komödiantische Ansätze im TV-Format rutschen im Gesamtüberblick leider oft in die Belanglosigkeit, daher entscheide ich mich bei Castings meistens für den ernsthaften Zugang zur Rolle.“https://www.daserste.de/unterhaltung/film/der-donnerstags-krimi/filme/tod-am-rennsteig-auge-um-auge-100.html

