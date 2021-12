Neuer Biathlon-Experte: Nachfolger von Magdalena Neuner debütiert heute

Anzeige

Einer der erfolgreichsten Athleten im Biathlon-Zirkus der jüngeren Vergangenheit verstärkt in der Wintersport-Saison das Expertenteam der „Sportschau„.

Arnd Peiffer wird von Dezember an im Wechsel mit Kati Wilhelm bei den ARD-Biathlonübertragungen analysieren. Der Sprint-Olympiasieger und fünfmalige Weltmeister, der im vergangenen Frühjahr seine Karriere beendet hat, vertritt in dieser Rolle Magdalena Neuner, die sich derzeit in der Babypause befindet (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Arnd Peiffer:

„Für mich ist es toll, dass ich nach zwölf Jahren als Aktiver im Weltcup weiter ganz nah dran sein darf. Die analytischen Aspekte unserer Sportart haben mich immer fasziniert. Und ich freue mich darauf, mit den Zuschauerinnen und Zuschauern in die Wettkämpfe einzutauchen.“

Hauptberuflich ist der gebürtige Niedersachse Peiffer bei der Bundespolizei tätig. An der Bundespolizeisportschule verfolgt der 34-Jährige dort zukünftig das Ziel, bestmögliche Rahmenbedingungen für Leistungssportler in der dualen Karriere zu schaffen.

In der ARD ist der Rundfunk Berlin-Brandenburg als Federführer für die Biathlonübertragungen verantwortlich. RBB-Sportchefin Kati Günther: „Arnd Peiffer war unser Wunschkandidat auf der Expertenposition, als klar war, dass Magdalena Neuner für diese Saison nicht zur Verfügung stehen würde. Wir sind schon jetzt begeistert von dem Elan, mit dem er sich dieser neuen Herausforderung widmet.“

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: „Mit Arnd Peiffer gewinnen wir nicht nur einen der klügsten Köpfe des Wintersports für unser Team, sondern sind nun auch mit ihm, Kati Wilhelm, Felix Neureuther und Sven Hannawald auf der Experten-Position für den Olympia-Winter personell top aufgestellt.“

Arnd Peiffers erster Einsatz an der Seite von Moderator Michael Antwerpes ist am heutigen 2. Dezember beim Biathlon-Weltcup in Östersund sein.