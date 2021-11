Neuer ProSieben-Mittwoch wegen „TV Total“-Comeback

Anzeige

ProSieben packt „TV Total“ und das noch relativ neu, aber wenig erfolgreiche Magazin „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ zusammen. Dafür muss der Mittwoch aber ordentlich umgebaut werden.

Neuer Sendeplatz in der Prime Time: „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ läuft ab sofort immer mittwochs, um 21.15 Uhr, zwei Stunden live auf ProSieben – direkt nach „TV total“. Bislang tummelten sich auf diesem Programmslot die „Simpsons“ und „The Big Bang Theory“. „TV Total“ ersetzt „Young Sheldon“ in der Mittwochabend-Prime-Time. Auf der anderen Seite werden am Montag zwei Stunden ab 20.15 Uhr frei. Dorthin verschlägt es die Sitcomriege im Gegenzug.

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann strahlte im Rahmen der „TV Total„-Pressekonferenz am Montag über beide Ohren und ist dementsprechend stolz wie Bolle über das neu geschnürte Paket: „Mit ‚TV total‘ und ‚Zervakis & Opdenhövel. Live.‘ laden wir unsere Zuschauer:innen zu einem neuen ProSieben-Mittwoch mit wochenaktuellen Programmen ein.“

Am Mittwoch (10. November) geht es laut ProSieben „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ unter anderem mit diesen Themen los:

Corona. Die Zahlen steigen, die Regeln werden strenger. Aber wie ernsthaft werde ich beim Besuch von Clubs und Restaurants tatsächlich kontrolliert – und was bedeutet das für mich? #ZOL macht den Test und nimmt das Geschäft mit gefälschten Impfausweisen genauer unter die Lupe.

„TV total“. Nach fast sechs Jahren kehrt die Kult-Show auf die Bildschirme zurück. #ZOL wirft einen exklusiven Blick ins alte, neue Studio uns spricht mit dem neuen Moderator Sebastian Pufpaff.

„Zervakis & Opdenhövel. Live.“ ab 10. November 2021, immer mittwochs, um 21:15 Uhr live auf ProSieben.