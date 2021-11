„TV-Total“: Diese Woche geht es wieder los – ProSieben bestätigt Comeback

Anzeige

„Sechs Jahre nach der letzten Ausgabe ist „TV-Total“ zurück bei ProSieben“ bestätigt ProSieben in einem kurzen Presse-Event.

TV-Total“ geht nach der laut ProSieben „längsten Sommerpause aller Zeiten“ auf Sendung. Altmeister Stefan Raab wird allerdings nicht mehr vor die Kamera treten und an den berühmten Knöpfchen des Moderationstischs spielen:

Schon an diesem Mittwoch soll die Comedyshow wieder um 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen sein, wie der Sender am Montag in Unterföhring bei München mitteilte. Neuer Gastgeber wird dann der Comedian Sebastian Pufpaff (45, „Pufpaffs Happy Hour“) sein. «TV total» war bereits von 1999 bis 2015 auf ProSieben gelaufen, damals hatte es Stefan Raab moderiert.

Bekannt ist das Format vor allem für Clips der eigenartigen Auftritte von Talkshowgästen, die als Gag auch gern mal aus dem Zusammenhang gerissen wurden. Aus einem solchen Ausschnitt komponierte Raab zum Beispiel im Jahr 1999 den Nummer-eins-Hit „Maschen-Draht-Zaun“.

«TV total» gilt heute als Kultsendung, die viele große Fernsehmomente hervorgebracht hat. Im Jahr 2015 hatte Raab dann überraschend seinen Bildschirmabschied bekanntgegeben. In den vergangenen Tagen hatte ProSieben mit einem TV-Trailer bereits Spekulationen in den Medien über eine Rückkehr angeheizt. Die Show soll jeden Mittwoch laufen.